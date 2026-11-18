Ограничават движението в част от магистрала „Тракия” в посока София заради ремонт.

Частични ремонти на асфалтовата настилка ще се извършват днес в участъка между 134-и и 138-и км на автомагистрала „Тракия” в област Пловдив, съобщи АПИ.

От 07:30 до 17:00 часа временно ще бъде ограничено движението по активната и аварийната лента в платното за София. По време на ремонта трафикът ще преминава само в изпреварващата лента.

От Агенция „Пътна инфраструктура” призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта. Водачите се предупреждават и да не предприемат рискови изпреварвания, които могат да застрашат безопасността на останалите участници в движението.

Следете новините ни в :