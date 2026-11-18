Столична община удължава до 21 декември срока за подаване на предложения по „Идеи за града“ 2027 – инициативата по програмата за граждански бюджети, чрез която софиянци могат да предлагат и избират проекти за подобряване на своя квартал и на града.

С удължаването на срока общината дава допълнително време на всички, които имат идея за по-добра градска среда, да я разработят и подадат. Предложенията могат да бъдат свързани с обновяване на междублокови пространства, озеленяване, спорт, култура, достъпна градска среда и други дейности в обществен интерес.



За изданието през 2027 г. Столична община увеличи бюджета на програмата до 4 млн. евро – близо 50% повече спрямо предходното издание. Разширени са и възможностите за финансиране на отделните проекти.

За районните инициативи са предвидени средства от 5 000 до 150 000 евро на проект, а за общоградските – от 100 000 до 400 000 евро.

Условията за участие и гласуване са подобрени, така че повече хора да могат да се включат в избора на проекти. Всеки гражданин ще може да подкрепи повече от един районен и повече от един общоградски проект, независимо от района, в който живее, при спазване на финансовите ограничения за съответните категории.

Интересът към гражданските бюджети продължава да расте. Тенденцията се отчита и в настоящата кампания. В предходното издание бяха подадени 660 предложения, а в гласуването участваха 24 367 граждани – повече от два пъти спрямо предходната година.

Гражданите могат да участват чрез попълване на формуляр, достъпен в платформата „Решава София“.

Предложенията се подават:

• По електронен път – на [email protected];

• На хартиен носител – в деловодството на Столична община или на съответната районна администрация.



Във връзка с удължаването на приема са актуализирани и сроковете за следващите етапи на инициативата – разглеждането и оценката на предложенията, както и гражданското гласуване.

Актуализираният график, условията за участие и необходимите формуляри са публикувани тук







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