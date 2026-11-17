Руските депутати гласуваха във вторник увеличаване на глобите за редица провинения, свързани с войната, както и за други дребни нарушения, включително „дискредитиране“ на въоръжените сили и разпространение на материали, които Кремъл смята за екстремистки, предава Ройтерс.

Държавната дума, която е долната камара на руския парламент, прие законопроекта на първо от общо три четения. Той предвижда средно удвояване на долната и горната граница на глобите за 29 административни нарушения, които са свързани с обществения ред и сигурност.

Част от тези нарушения са провеждането на неразрешени митинги, създаването и разпространението на „екстремистки“ материали, публичните действия, насочени към „дискредитиране на руските въоръжени сили“, както и пушенето на определени места и липсата на надлежна адресна регистрация, допълва британската агенция.

Съгласно законопроекта създаването и споделянето на „екстремистко“ съдържание ще се наказва с глоба между 50 000 и 100 000 рубли (от 554 до 1108 евро) за физически лица, при едва 1000 до 3000 рубли досега.

Москва въведе мащабни закони за военна цензура скоро след началото на пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г.. Руските власти обявиха за престъпление критиката срещу действията на руските войници и определи организации като тези, свързани с покойния опозиционен лидер Алексей Навални, за екстремистки.

От началото на войната около 1393 души са били подведени под отговорност заради антивоенната си позиция, припомня още Ройтерс.

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