"Прогресивна България" няма да изтегли бюджета и не се очакват изненади в него - основната посока, представена в УНСС преди седмица, остава.

Това заяви председателят на парламентарната бюджетна комисия Константин Проданов пред бТВ. По-рано през деня МС обяви, че ще заседава извънредно утре за бюджет 2027.

„Внасянето на бюджета се беше превърнало в една съвсем техническа процедура. Ако въобще се представяше, то беше просто като една счетоводна сметка, обикновено на скучна пресконференция. Обяснихме какво точно е различното - бюджетът не като съвкупност от числа, които се прехвърлят от една екселска таблица в друга. Става дума за това какво се опитваме да постигнем, какви са ни приоритетите и какви са ни целите“, обясни Проданов.

По думите му шофьор в „камиона“ има и той завива плавно.

„Аз ще продължа метафората на един мой колега икономист, който каза, че трябва да се завие по-рязко. Виждаме, че се прави завой, но завоят не е достатъчно рязък. Помислете си какво става, когато една кола или камион се движи прекалено бързо и много рязко дръпнете волана. Това обикновено води до преобръщане. Така че тук е въпрос на баланс. Баланс между фискална консолидация - тоест намаляване на разходите, които наистина през последните години растат неумолимо, много над приходите. Защото факт е, че от 2020 г. насам, по редица причини, беше изтървана бюджетната политика“, коментира той.

Според Проданов бюджетът за 2027-ма ще е първият от десетилетия насам, в който има намаляване в абсолютна стойност на разходите. Всяка година, като се започне от 2020 г., когато бяха ориентировъчно около 25 милиарда, в момента отиваме на 56–57 милиарда. Тоест те са повече от двойно увеличени. 2027 г. е първата година, когато разходите в абсолютна стойност са с около 800 милиона по-малко. Но наред с това те са с 4 процентни пункта по-ниски като процент от брутния вътрешен продукт. Намаляват от 43,5 до 39,6. Това е много сериозно свиване, коментира Проданов.

Но нещо по-драстично от това би поставило икономиката под заплаха да дерайлира и „камионът може да се преобърне, ако завъртим прекалено рязко волана“.

„Защото държавните разходи, независимо дали са публични инвестиции, или социални разходи, са част от брутния вътрешен продукт. Това са средства, които се въртят в икономиката. Ако ги изтеглите прекалено рязко и няма какво да запълни вакуума – да кажем, нови частни инвестиции или преки чуждестранни инвестиции, или нещо друго, или някакъв драстичен скок в производителността, това неминуемо води до рецесия. Така че това е балансът, който ние се опитваме да постигнем", описа намеренията на кабинета шефът на бюджетната комисия.

Средносрочната бюджетна прогноза била да се влезе в рамките до 2029 г. За периода на съществуването на Европейския съюз само две страни не са попадали в процедура по свръхдефицит. Средният период, през който една държава преминава през тази процедура, е около 5 г., изтъкна още Проданов.

„Амбицията е да го направим по-бързо, но все пак фискалната дисциплина е изключително важна, но тя не може да бъде самоцелна. Не може да бъде за сметка на социалните права, нито за сметка на потискането на икономическата активност. А ние се опитваме да намерим именно този баланс“, заяви той.

Вчера международната рейтингова агенция Standard & Poor's свали перспективата пред дългосрочния рейтинг на страната от „позитивна“ на „стабилна“.

Веднага след това опозицията откри проблема в това, че "пишете лоши бюджети – както за 2026, така и за 2027 г.". Имаше ипризив за оттегляне и пренаписване на бюджета.

„Същата тази агенция по-рано през годината, малко след изборите, повиши перспективата от стабилна на положителна. Преди около месец и половина другата агенция, която рейтингува нашия дълг – Fitch, също промени перспективата пред нашия кредитен рейтинг от стабилна на позитивна. Какво се е случило отпреди месец и половина досега, че се налага Standard & Poor's да променя перспективата“, коментира Константин Проданов.

Той обясни, че Standard & Poor's много ясно го описва в анализа. Едното е промяната на външната конюнктура. Заради повишените цени на енергоносителите - това води до задълбочаване на дефицита по текущата сметка, тоест вносът расте прекалено много за сметка на износа. Това, казват те, са макроикономически дисбаланси, натрупвани през последните 5–6 години“, посочи той.

„Но, което е по-важно, за тези месец и половина между двата доклада излязоха трите доклада на Сметната палата и беше променен, по-скоро ревизиран, бюджетният дефицит за 2025 година от Евростат“, допълни още експертът.

На въпрос дали бюджетът ще бъде изтеглен и пренаписан, каквито са призивите на опозицията, той заяви:

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