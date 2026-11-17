OFFNews започва нова рубрика: всеки вторник отсега нататък от 19 часа на живо ще можете да гледате "Историята със Стефан Дечев".

Благодарим на известния историк, че се съгласи да стане постоянен участник в канала на OFFNews.

Първото предаване ще бъде за атаката над историците и историята, извършвани в България между 1944 и 1989 г.

Ще и говорим за забранени теми и забранени книги, за историци, които са били гонени и крити, за да се скрива от българския народ истинската история.

Очакваме вашите въпроси в живия чат на предаването!

Ще Ви бъдем благодарни, ако харесате и споделите тов3а видео, за да може да достигне до повече хора!

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