OFFNews започва нова рубрика: всеки вторник отсега нататък от 19 часа на живо ще можете да гледате "Историята със Стефан Дечев".
Благодарим на известния историк, че се съгласи да стане постоянен участник в канала на OFFNews.
Първото предаване ще бъде за атаката над историците и историята, извършвани в България между 1944 и 1989 г.
Ще и говорим за забранени теми и забранени книги, за историци, които са били гонени и крити, за да се скрива от българския народ истинската история.
Очакваме вашите въпроси в живия чат на предаването!
Ще Ви бъдем благодарни, ако харесате и споделите тов3а видео, за да може да достигне до повече хора!Следете новините ни в :
Владимир Йончев
Владимир Йончев е главен редактор на OFFNews. Завършил е НГДЕК "Св. Константин Кирил Философ" и специалност философия в СУ "Св. Климент Охридски". Работил е във вестниците "Новинар", "Стандарт", "Телеграф" и "Македония". Носител на наградата "Черноризец Храбър" за журналистическо разследване.
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