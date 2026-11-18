Необичайно раждане с щастлив край в Благоевградско. Бебе се появи на бял свят не в родилната зала, а в движеща се линейка на път за болницата в Благоевград.

Момиченцето се казва Антония, а първите минути от живота му преминават в автомобила на Спешна помощ. За щастие и бебето, и майката са добре и вече се намират в благоевградската болница.

В центъра на необичайната история е медицинската сестра Йорданка Йорданова, която има 25 години професионален стаж, но за първи път ѝ се налага да изражда бебе в линейка.

Случката се разиграва в понеделник сутринта. Около 6 часа мъж пристига във филиала на Спешна помощ в Железница и съобщава, че съпругата му ражда.

„Дойде мъж, който каза, че жена му започва да ражда. Реагирахме много бързо, целият екип. Качихме жената в линейката и тръгнахме за Благоевград, за родилно отделение“, разказа Йорданка Йорданова пред bTV.

Минути след потеглянето обаче става ясно, че бебето няма да изчака пристигането в болницата. Раждането започва в движение.

„Минути след тръгването жената започна да ражда. Бебето се роди в линейката, в много екстремна ситуация. Прерязах пъпната връв и закарахме майката и бебето в родилно отделение“, разказва медицинската сестра.

Въпреки дългогодишния си опит и работата си в неонатологията Йорданова никога преди това не е участвала в подобно раждане. Признава, че моментът е бил изпълнен с напрежение, но първият плач на бебето ѝ носи огромно щастие.

„За мен беше голямо щастие. Голямо щастие, защото носиш отговорност за два живота – на майката и на бебето“, разказа тя.

По думите ѝ родилката е имала нужда най-вече от помощ и успокоение. „Майката искаше помощ. Просто искаше помощ", казва медицинската сестра и допълва, че през цялото време се е опитвала да ѝ вдъхне увереност, че всичко ще завърши добре.

„Казвах ѝ, че всичко ще бъде наред. С нейна помощ и с наша ще се роди живо и здраво бебенцето“, разказа тя.

Медицинската сестра признава, че дори след 25 години в професията подобна ситуация е огромно изпитание. „Винаги има страх. Винаги. Защото си в движение, носиш отговорност за всички, които се намираме в линейката“, обясни Йорданова.

Шофьорът на линейката също бил информиран за случващото се и продължил към болницата в Благоевград. След пристигането на майката и новороденото в родилното отделение екипът най-после успял да си отдъхне.

„Просто си благодарихме един на друг, че всичко е минало успешно“, разказа медицинската сестра. За нея това е най-голямото изпитание в професионалния ѝ път досега.

„Със сигурност ще остане в моето съзнание“, призна Йорданова.

А малката Антония вече е в болницата в Благоевград заедно с майка си. И двете са добре – щастливият завършек на едно раждане, което спешният екип ще помни дълго.

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