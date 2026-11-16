Годишната инфлация в България достигна 6,0% през октомври 2026 г., а месечното увеличение на потребителските цени е 1,2%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Най-съществено през месеца са поскъпнали облеклото и обувките – със 7,4%, както и стоките и услугите в групата „Развлечения, спорт и култура“ – със 7,0%.

Натрупаната инфлация за последните пет години вече е 41,5%.

Според Индекса на потребителските цени (ИПЦ) инфлацията от началото на годината – октомври 2026 г. спрямо декември 2025 г. – е 5,4%. Средногодишната инфлация за периода ноември 2025 – октомври 2026 г. спрямо същия период година по-рано възлиза на 5,1%.

През октомври най-значително увеличение на цените е отчетено в групите „Облекло и обувки“ – 7,4%, „Развлечения, спорт и култура“ – 7,0%, „Образователни услуги“ – 2,5%, и „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ – 1,1%. При „Транспорт“ цените остават без промяна.

При хранителните продукти най-осезаемо поскъпване е регистрирано при доматите – с 10,3%, пипера – с 8,8%, зеления фасул – с 3,8%, и картофите – с 3,6%. Увеличение има и при месото от домашни птици и макаронените изделия – с по 1,8%, зрелия боб – с 1,6%, както и захарта – с 1,4%.

В същото време поевтиняване е отчетено при кореноплодните зеленчуци – със 7,3%, зрелия лук – с 5,8%, гроздето – с 5,7%, гъбите – с 3,4%, ябълките и зелето – с по 2,8%. Цените на белия хляб са намалели с 0,9%, а тези на хляб „Добруджа“ – с 0,3%.

При нехранителните стоки и услуги най-значително увеличение е отчетено при обувките – с 8,9%, облеклото – с 6,8%, централното газоснабдяване – с 4,5%, и въглищата – с 3,9%. Висшето образование е поскъпнало с 3,5%, а пелетите – с 3,2%.

Най-съществено намаление е регистрирано при международните полети – с 20,9%, и газ пропан-бутан за леки автомобили – с 8,7%. По-ниски са и цените на хотелите във ваканционни центрове и курорти – с 2,4%.

При медицинските услуги стоматологичните услуги са поскъпнали с 3,4%, лекарските – с 1,6%, а услугите на медицинските лаборатории – с 0,2%. Цените на лекарствените продукти остават без промяна.

Данните за дългосрочната динамика показват, че натрупаната инфлация, измерена чрез ИПЦ, за последните три години – от октомври 2023 г. до октомври 2026 г. – е 13,7%, а за последните пет години достига 41,5%.

Паралелно с това Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ), който позволява съпоставимост на инфлацията между държавите членки на Европейския съюз, отчита месечна инфлация от 0,7% и годишна от 5,9% през октомври. Средногодишната инфлация по този показател е 4,4%, а натрупаното увеличение за пет години е 36,4%.

При индекса на цените за малката кошница, отразяващ потреблението на най-нискодоходните 20% от домакинствата, месечното увеличение е 0,7%, а годишното – 2,4%. През октомври нехранителните стоки в малката кошница са поскъпнали с 1,4%, хранителните продукти – с 0,7%, а услугите – с 0,1%.

Статистическите показатели очертават продължаващ натиск върху потребителските цени, като същевременно показват съществени различия между отделните стокови и потребителски групи и между измерителите на инфлацията.

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