Кауфланд уволни директора с голямата уста и се извини

OFFNews 13 ноември 2026 в 19:56 1937 3
Михаил Петров

Снимка Деница Иванова - OFFNews
Михаил Петров

Михаил Петров напуска Kaufland България като председател на Управителния съвет, "считано от веднага". Това заявиха от компанията в петък вечерта.

Ръководството на Kaufland България поема Петя Владимирова, досегашен член на Управителния съвет и Директор на Дирекция “Централни отдели”.

С тази стъпка компанията предприема "категорични действия в отговор на обществения дебат около настоящото производство на Комисията за защита на конкуренцията".

Искрени извинения

„Избраният през последните дни тон от напускащия ръководител за България, както и историческите сравнения, не съответстват на ценностите, културата и принципите на Kaufland и Schwarz Групата. Изрично се разграничаваме от тези изказвания. Поднасяме своите искрени извинения на нашите клиенти, българската общественост, както и на институциите в страната за така създаденото впечатление и неуместните сравнения. Kaufland и всички негови служители застават по всяко време зад уважението, надеждността и конструктивния, делови диалог“, заяви Франк Шуман, председател на Управителния съвет на Kaufland.

Излагацията на Петров

"Спрете, защото Кауфланд е много голям. И ако Кауфланд тръгне надолу, тогава фалитът на КТБ ще им се стори като пролетен бриз. Кауфланд има много кредити, има много доставчици, има 8800 служители."

Това заяви Михаил Петров в четвъртък - по време на четвърто издание на форума More than trade, организиран от Сдружението за модерна търговия (СМТ).

Позицията пред КЗК

Независимо от смяната в ръководството, Kaufland България запазва своята позиция в текущото производство пред КЗК:

Компанията "категорично отхвърля обвиненията в нелоялни търговски практики и разчита на обективна и безпристрастна проверка на аргументите по предвидения законов ред пред компетентните съдилища. Същевременно Kaufland потвърждава безусловно своята отговорност като един от най-големите работодатели и ще продължи да бъде надежден партньор за клиентите, както и за своите доставчици, сред които са и множество български производители".

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Коментари
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4723

3

Koel

13.11 2026 в 20:33

-0
+0
Богами, тоя тотален неадекватник бил председател на управителния съвет?!
Невероятно... ИИ наче Кауфланд ще обжалват, ще спечелят и ще заведат насрещен иск за уронване на доброто име и ще спечелят и него.

-9695

2

vovchik

13.11 2026 в 20:23

-14
+0
"Излагация"? Макактака, бе? Ганя, спешно е! Отивай да правиш жива верига пред Калфланда!

803

1

jorj

13.11 2026 в 20:23

-0
+11
Петров каза истината за налазващата ни червено-пути-радева чума, до сега чумата е бриз, но идва време за тайфун.
 
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