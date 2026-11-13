Кауфланд уволни директора с голямата уста и се извини

Михаил Петров напуска Kaufland България като председател на Управителния съвет, "считано от веднага". Това заявиха от компанията в петък вечерта.

Ръководството на Kaufland България поема Петя Владимирова, досегашен член на Управителния съвет и Директор на Дирекция “Централни отдели”.

С тази стъпка компанията предприема "категорични действия в отговор на обществения дебат около настоящото производство на Комисията за защита на конкуренцията".

Искрени извинения

„Избраният през последните дни тон от напускащия ръководител за България, както и историческите сравнения, не съответстват на ценностите, културата и принципите на Kaufland и Schwarz Групата. Изрично се разграничаваме от тези изказвания. Поднасяме своите искрени извинения на нашите клиенти, българската общественост, както и на институциите в страната за така създаденото впечатление и неуместните сравнения. Kaufland и всички негови служители застават по всяко време зад уважението, надеждността и конструктивния, делови диалог“, заяви Франк Шуман, председател на Управителния съвет на Kaufland.

Излагацията на Петров

"Спрете, защото Кауфланд е много голям. И ако Кауфланд тръгне надолу, тогава фалитът на КТБ ще им се стори като пролетен бриз. Кауфланд има много кредити, има много доставчици, има 8800 служители."

Това заяви Михаил Петров в четвъртък - по време на четвърто издание на форума More than trade, организиран от Сдружението за модерна търговия (СМТ).

Позицията пред КЗК

Независимо от смяната в ръководството, Kaufland България запазва своята позиция в текущото производство пред КЗК:

Компанията "категорично отхвърля обвиненията в нелоялни търговски практики и разчита на обективна и безпристрастна проверка на аргументите по предвидения законов ред пред компетентните съдилища. Същевременно Kaufland потвърждава безусловно своята отговорност като един от най-големите работодатели и ще продължи да бъде надежден партньор за клиентите, както и за своите доставчици, сред които са и множество български производители".

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