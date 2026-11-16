Акционери съдят американския производител на чипове „Интел“ (Intel), като го обвиняват, че е укрил от инвеститорите въздействието на продължителния спад в продажбите на персонални компютри. Акциите на компанията поевтиняха с 28,6 на сто в рамките на ден, след като тя обяви по-слаба от очакваното прогноза за четвъртото тримесечие, предадоха БТА и Ройтерс.

Искът, който акционерите искат да бъде разгледан като колективен, е подаден в петък във федералния съд в Сан Хосе, Калифорния. Според ищците, водени от пенсионен фонд от Мичиган, компанията е забавила оповестяването на информация за това как слабите продажби на персонални компютри и излишните запаси ще се отразят на приходите ѝ. Те твърдят, че ефектът от тези проблеми е надхвърлил ползите от разрастването на центровете за данни и бума на изкуствения интелект.

Акционерите посочват също, че в средата на август, по време на третото тримесечие, „Интел“ е набрала 23 млрд. долара чрез продажба на акции по 95 долара за брой. Според тях тази емисия е дала на компанията мотив и възможност да подведе инвеститорите. По това време „Интел“ се е стремяла да разшири производството на чипове по поръчка на други компании, основна част от стратегията на главния изпълнителен директор Лип-Бу Тан.

На 30 октомври спадът на акциите заличи около 140 млрд. долара от пазарната капитализация на компанията. Ден по-рано „Интел“ прогнозира по-ниски от очакваните приходи и печалба за четвъртото тримесечие и предупреди, че слабите продажби на персонални компютри ще се задържат.

Пред анализатори Тан посочи затрудненията с доставките за производството и „безпрецедентния недостиг на чипове памет“. Проблемите с доставките ограничават възможността на компанията да се възползва от растящото търсене на чипове за центрове за данни. Същевременно поскъпването на паметта оскъпява персоналните компютри и отслабва търсенето им.

Пенсионният фонд на пожарникарите и полицаите в Саутфийлд иска обезщетение в неуточнен размер за инвеститорите, придобили акции на „Интел“ между 23 юли и 29 октомври 2026 г. Ответници по делото са също Тан и финансовият директор Дейвид Зинснър. Компанията не е отговорила веднага на запитването на Ройтерс за коментар.

Акциите на „Интел“ затвориха търговията в петък на цена от 59,66 долара, спрямо връх от 142,35 долара на 30 юни. Въпреки спада те остават с 62 на сто над равнището си от началото на годината.

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