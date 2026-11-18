Земетресение с магнитуд 5,7 е регистрирано тази нощ в 2:48 ч. местно време в сеизмичната зона Вранча в Румъния , съобщиха от Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН. Половин час по-късно е регистриран трус и у нас, в района на Смолян с магнитуд 3,7.

Епицентърът на земетресението е бил на 200 км от Русе, на 280 км от Плевен, на 290 км от Варна и на 400 км от София.

Жители на Русе съобщават в социалните мрежи, че продължителността е била между десет и 15 секунди, някои са получили и предупредителни известия на телефоните си.

Трусът е усетен и в Силистра, Варна, Добрич, Велико Търново и други градове на страната, както и на територията на Молдова.

В 03:16 ч. е регистрирано земетресение с магнитуд 3,7 в района на Смолян. Епицентърът му е бил на 40 км от Кърджали, на 50 км от Пловдив и на 170 км от София. До момента има данни, че земетресението е усетено в района на Смолян и околността, добавят от Националния сеизмологичен център.

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