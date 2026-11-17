Федералният окръжен съдия в Бостън Джулия Кобик издаде съдебна забрана, с която спира Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS) да прилага две директиви от август. Директивите според организации в сферата на висшето образование внезапно са нарушили възможностите за стажуване на чуждестранните студенти в цялата страна, предаде Ройтерс.

Делото, по което се произнесе Кобик, е заведено миналия месец от четири организации, сред които Асоциацията на американските университети и Алиансът на президентите за висше образование и имиграция.

Решението е поредната победа за ищците, които оспорват усилията на администрацията на Тръмп да наложи ограничения върху притежателите на студентски визи като част от твърдата си имиграционна политика, допълва агенцията.

Образователните организации по делото заявиха, че Министерството на вътрешната сигурност рязко е стеснило правилата, които повече от 35 години регулират участието на чуждестранни студенти в стажове и други практически обучения по т.нар. програма за практическо обучение към учебния план (CPT).

По данни на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ (ICE) през 2024 г. Amazon и Tesla са били двамата най-големи работодатели на студенти по програмата CPT, като общо 140 775 притежатели на студентски визи са получили разрешение за участие в нея, съобщава още Ройтерс.

През август Министерството на вътрешната сигурност, което ръководи ICE, указа на университетите, че стажовете и другите практически обучения отговарят на условията само ако са задължителни за всеки студент в съответната специалност, като изключи избираемите практики, провеждани за академични кредити, пише още агенцията.

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