Европейска отбранителна компания съобщи, че нейните ракети са единствените оръжия чуждестранно производство, използвани при атаката на Украйна във вторник срещу Кримския мост – рядка оперативна роля за западен производител в един от най-значимите удари на Киев с голям обсег от началото на войната, предаде Ройтерс.

На 16 ноември Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) атакуваха за пореден път съоръжението. След удара се срутиха носещата арка в частта за автомобили на Кримския мост, заедно с пътното платно. Това представлява военен и символичен удар за президента Владимир Путин преди срещите му с лидерите на Китай и САЩ, пише Ройтерс.

Олександър Данилюк, президент на базирания в Нидерландия стартъп Destinus, информира Ройтерс, че седем от крилатите ракети „Рута“ (Ruta) на компанията са поразили моста по време на многоетапна операция, чиято подготовка според украинския президент Володимир Зеленски е отнела седмици. Данилюк заяви, че Украйна е използвала и произвежданите от компанията дронове за далечни удари Da Vinci, известни още като Lord.

Роденият в Сибир предприемач Михаил Кокорич е създател на първата частна космическа компания в Русия. Кокорич основава Destinus през 2021 г. След като напуска Русия, предприемачът изгражда европейски оръжеен бизнес и се отказва от руското си гражданство заради пълномащабната инвазия на Москва в Украйна през 2022 г, уточнява Ройтерс.

Украинският президент описа удара като седмия етап от операция, насочена срещу руски системи за противовъздушна отбрана, радари и средства за радиоелектронна борба.

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