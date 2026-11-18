15 тежки катастрофи, при които един човек е загинал, а 17 души са ранени, са регистрирани в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.
В София са станали две тежки и 23 леки пътнотранспортни произшествия, при които са ранени двама души.
От началото на годината са загинали общо 447 участници в движението по пътищата.
Това са с 54 повече в сравнение със същия период на 2025 г.Следете новините ни в :
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