До полунощ ще бъде предимно ясно с разкъсана висока облачност. След полунощ от запад-северозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. На места в крайните западни райони ще има слаби валежи от дъжд. В равнините и котловините ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност и на отделни места там ще преръмява. Вятърът ще се ориентира от юг-югозапад, ще бъде слаб и умерен. Минималните температури ще са между 7° и 12°, в София - около 7°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

През деня вятърът от юг-югозапад ще се усили, на места в Източна България и северно от планините ще бъде силен. Облачността над страната ще бъде значителна, на места в равнините до обяд ще бъде мъгливо. Валежи от дъжд ще има главно в северозападната половина от страната, в Северна България ще има и гръмотевична дейност, а в отделни северозападни райони количествата ще са значителни. Остава топло с максимални температури между 14° и 19°, в София - около 16°.

Над планините облачността ще е значителна. В масивите от Западна България и по билото на Стара планина ще има валежи от дъжд, над 1700 метра – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад, по най-високите върхове – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. В сутрешните часове главно по южното крайбрежие ще бъде мъгливо и ще преръмява. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-18°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 22 мин. и залязва в 17 ч. и 1 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 39 мин. Луната в София изгрява в 13 ч. и 41 мин. и залязва в 0 ч. и 6 мин. Фаза на Луната: един ден след първа четвърт.

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