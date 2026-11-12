Глобите за домашната ракия бяха приети на първо четене

Парламентът прие на първо четене въвеждането на изменения в Закона за акцизите и данъчните складове.

Промените предвиждат въвеждането на акциз за мощните автомобили и забрана за търговия с домашна ракия.

Идеята е на леките автомобили с максимална полезна мощност на двигателя с вътрешно горене, равна на или по-голяма от 250 kW (340 к.с.) да се сложи акциз, който да се определя според мощността на двигателя.

Забранява се държането, предлагането и продажбата на ракия от малки казани в помещения, свързани със стопанска дейност - например заведения, хотели и складове. Според мотивите целта е да се пресече продажбата на нерегламентиран алкохол като "домашен". Производството и съхранението за лична и семейна употреба у дома остават разрешени. До 30 литра годишно на семейство продължава да важи намалената акцизна ставка, количествата над това се облагат по пълната ставка.

Промените бяха приети със 121 гласа на "Прогресивна България", 63 депутати от опозицията гласуваха "против", а петима от "Демократична България" се въздържаха.

При прегласуването 118 депутати подкрепиха законопроекта, 67 бяха "против", а трима се въздържаха.

"След като управляващите дойдоха на власт с обяснението, че няма да вдигат данъци, а този бюджет е еманация на вдигането на данъци, стигнаха до там, че да продължат борбата срещу ракията в България. Меко казано е обидно и цинично това нещо, но да кажа ясно на тези, които слушат и гледат какво се приема от мнозинството с такава бодра тръпка и стъпка напред. Ако даден офис, даден сервиз за коли има 50 грама, 100 грама, половин литър или бутилка ракия, подлежите на изземване или на съставяне на акт от 2000 лв. или 1000 евро, както искайте го смятайте", каза след гласуването днес Цончо Ганев от "Възраждане".

Промените, свързани с глобите за ракията създадоха напрежение по време на обсъжданията на законопроекта. Спорно беше дали е застрашено и правенето на подаръци на домашна ракия.

"Тази седмица в парламента се гледа законът, с който искаха да забранят да се подарява домашна ракия. След като ние установихме проблема и го поставихме остро, припомням какво каза Гълъб Донев: "Текстът ще бъде редактиран, за да не се тълкува двусмислено" и "Спорните текстове ще бъдат прецизирани". Т.е. управляващите не признаха, че са щели да забраняват нещо, само имало някакво двусмислие там, което трябвало да се пооправи малко. Обаче текстът е изцяло изтрит. Няма го - втората алинея от първоначалния проект я няма във внесения в Народното събрание законопроект. Значи не е било за редактиране и прецизиране, ами направо за изтриване. Както и казахме тогава. Работата на опозицията е да спира глупостите на управляващите. И в случая успяхме", написа вчера във Фейсбук съпредседателят на ДБ Божидар Божанов.

Вчера законопроектът само беше представен в залата, а дебатите и гласуването му останаха за днешното заседание.

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