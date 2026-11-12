Народното събрание одобри на първо гласуване новия праг по ДДС

Народното събрание прие увеличаването на прага за регистрация по ДДС за догодина на 60 000 евро.

Мярката беше приета със 122 гласа от "Прогресивна България". Против бяха 49 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане. Въздържаха се 11 от ДБ и 7 от ПП.

По време на дебата от "Продължаваме промяната" заявиха, че предложението на Министерски съвет за вдигане на прага е добро, но той трябва да е още по-висок.

"Единственото притеснение, което ние имаме с тази мярка е, че не се увеличава до максималния размер от 85 000 евро, а само до размер от 60 000 с идеята, че следващи години ще бъде увеличен до 75 000 евро", каза председателят на партията Асен Василев.

"Знаете, че прагът беше 50 000 лв. През 2022 г. с активна дата 1 януари 2023 г. го удвоихме на 100 000 лв, тоест 50 000 евро. Нормално е в момента да го качим на 85 000 евро", каза бившият финансов министър.

Той припомни, че прагът беше 85 000 евро за първите три месеца на 2025 г., след което беше намален.

В одобрения законопроект на Министерски съвет се предлага НАП сама да подготвя предварително попълнена декларация, използвайки електронните фактури и митническите данни. Фирмата ще може да я проверява, допълва и поправя, преди да я подаде. Той задължава обхванатите сделки между фирми, както и с държавни институции, да се издават задължително електронни фактури.

Предложенията на опозицията по темата бяха отхвърлени.

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