Прогресивна България отвръща на Кауфланд

"Никой не е по-силен от държавата, когато тя прилага закона, за да защити правата на своите граждани", написаха от „Прогресивна България“ във Фейсбук по повод изказване на изпълнителния директор на „Кауфланд България“ Михаил Петров по време на третото издание на форума за модерна търговия MORE THAN TRADE.
По отношение на наложените от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) имуществени санкции на веригата в размер на близо 76 млн. евро Петров заяви, че „корифеи в картелното законодателство“ са разгледали акта и веригата „няма търпение да отиде в съда и да го направи на пух и прах с юридически аргументи“.
"Колкото и да си голям, не си над закона. Когато прави аналогия с КТБ, мениджърът на „Кауфланд" бърка закона с беззаконието", написаха от „Прогресивна България“.
"Подобни декларации само потвърждават правотата на контролните органи. Вместо аргументи, чуваме заплахи", посочват още от партията.
Изказването на Михаил Петров обаче е свързано с намерението на търговската верига да оспори санкцията по съдебен ред – възможност, предвидена в законодателството. Правото на обжалване позволява на засегнатите от решения на административни органи компании да поискат независима съдебна проверка на тяхната законосъобразност.
Наложената от КЗК санкция е в размер на 75,65 млн. евро и е свързана с установени от регулатора нелоялни търговски практики спрямо доставчици. „Кауфланд България“ оспорва констатациите на комисията и заявява готовност да защити позицията си пред съда.
При евентуално обжалване съдът ще трябва да прецени дали решението на КЗК е постановено при спазване на законовите изисквания, дали събраните доказателства подкрепят констатациите на комисията и дали размерът на санкцията е съобразен с тежестта на установените нарушения. Самото намерение за съдебно оспорване не представлява доказателство за неправомерно поведение от страна на санкционираната компания. Същевременно подаването на жалба не означава, че констатациите на регулатора са неоснователни.
Така спорът между „Прогресивна България“ и ръководството на „Кауфланд“ поставя въпроса за разграничението между публичната критика към държавните институции и законовото право на защита срещу техните решения.
Докато от политическата формация определят изказването на Петров като заплаха към контролните органи, от думите на изпълнителния директор става ясно, че компанията възнамерява да използва съдебната процедура и юридически аргументи, за да оспори наложената санкция. Крайното произнасяне по законосъобразността на решението на КЗК, ако то бъде обжалвано, ще бъде в правомощията на съда.Следете новините ни в :
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10
12.11 2026 в 21:51
Откога търсенето на права в съда стана заплаха? Кошничарите не обичат да им се опъват и считат всичко, което не е скачане по фалшивата им свирка, за заплаха. Параноята е характерна за всички комунета.
Запасил съм се с пуканки, мачът ще е интересен. ;)
9
12.11 2026 в 20:13
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8
12.11 2026 в 19:37
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7
12.11 2026 в 19:21
Забелязал съм че този драма няколко пъти се извърта по същия начин, насъскват се клиентите срещу веригите, те излизат на протести, бойкотират или друго а накрая се оказва че зорът бил заради това че доставните цени били ниски.
Производителите имат пълното ми уважение но интересите на доставчиците и на крайните потребители са противоположни.
Веригата е между чука и наковалнята но ако някой смята че те работят с големи маржове и печалби нека отвори квартален магазин, супер маркет или верига и да ги конкурира. Аз виждам как хранителни магазина на всякакво ниво включително утвърдени международни вериги (карфур) отварят, фалират и затварят.
6
12.11 2026 в 18:51
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5
12.11 2026 в 18:18
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12.11 2026 в 18:17
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17875
3
12.11 2026 в 18:17
2
12.11 2026 в 18:10
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12.11 2026 в 18:10
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