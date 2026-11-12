Шефът на ''Кауфланд'': Ако веригата тръгне надолу, фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз

"Спрете, защото "Кауфланд" е много голям. И ако "Кауфланд" тръгне надолу, тогава фалитът на КТБ ще им се стори като пролетен бриз. "Кауфланд" има много кредити, има много доставчици, има 8800 служители. "

Това заяви изпълнителен директор на "Кауфланд България" Михаил Петров по време на четвърто издание на форума More than trade, организиран от Сдружението за модерна търговия (СМТ), по повод рекордната глоба от 75 млн. евро, наложена на веригата от КЗК.

Въпреки това, веригата няма намерение да напуска страната, защото вече е направила над милиард евро инвестиции, стана ясно от изказването му.

"Нямам търпение да идем в съда и акта на КЗК да го направим на пух и прах", каза той. "А на хората, които по популистки причини казват "Веригите вън", на тях ще им кажа само едно: "Знам ви. И вие, и семейството ви идвате тук да пазарувате от тази брошурка", добави Петров.

Изпълнителният директор се извини на своите служители за техните притеснения, и за всички грижи, които получават от непрекъснатите проверки на държавните органи. По негови думи днес са проверявали везните в магазина.

"Ние, ако не беше толкова тъжно, трябваше да благодарим на всички държавни органи, защото представете си за такива квалифицирани проверки колко пари трябваше да даде "Кауфланд" на одиторски компании", добави изпълнителният директор.

По негови думи служители от

проверяващите органи плачат на касиерите в магазините и обясняват, че ако се приберат, и не са ги глобили, ще ги уволнят.

"Ние си жужим и се чудим как да правим пари, да платим данъци. А властта седи с мухобойката и може да те убие по всяко време", коментира Петров.

Той отбеляза, че най-странното за него е "защо институциите нападнаха хората с храната". По негови думи веригите се грижат за продоволствената сигурност на държавата.

"Преди нас никой не знаеше какво е думата фактура. Преди нас имаше опашки за кисело мляко, празни рафтове и лелката, която продаваше, трябваше да си с връзки, за да получиш бучка сирене. Защо нас? Е, това вече трябва да го обяснат други хора", заяви Петров.

Във връзка с атаките на климатични системи и хладилници в Европа Петров заяви, че това е истински проблем, но "при нас нещата се мислят, когато се случат". По негови думи модерните войни не се водат с атомни бомби или с друг вид конвенционално оръжие. Модерните войните са хибридни. И в тях най-важното е да защитиш своите системи.

Изпълнителният директор разказа още, че Schwarz Групата е започнала много сериозно да инвестира в киберсигурност, в изкуствен интелект, в суверенна комуникация. Той добави, че са собственици на Wire, един от най-надежните канали за комуникация, включително в протоколите на НАТО.

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