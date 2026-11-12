Шефът на ''Кауфланд'': Ако веригата тръгне надолу, фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз

Въпреки това компанията няма намерение да се изтегля от България. Подготвя се за битка в съда срещу КЗК

Деница Иванова 12 ноември 2026 в 15:09 8641 24

Снимка Деница Иванова

"Спрете, защото "Кауфланд" е много голям. И ако "Кауфланд" тръгне надолу, тогава фалитът на КТБ ще им се стори като пролетен бриз. "Кауфланд" има много кредити, има много доставчици, има 8800 служители. "

Това заяви изпълнителен директор на "Кауфланд България" Михаил Петров по време на четвърто издание на форума More than trade, организиран от Сдружението за модерна търговия (СМТ), по повод рекордната глоба от 75 млн. евро, наложена на веригата от КЗК.

Въпреки това, веригата няма намерение да напуска страната, защото вече е направила над милиард евро инвестиции, стана ясно от изказването му.

"Нямам търпение да идем в съда и акта на КЗК да го направим на пух и прах", каза той.

"А на хората, които по популистки причини казват "Веригите вън", на тях ще им кажа само едно: "Знам ви. И вие, и семейството ви идвате тук да пазарувате от тази брошурка", добави Петров.

Изпълнителният директор се извини на своите служители за техните притеснения, и за всички грижи, които получават от непрекъснатите проверки на държавните органи. По негови думи днес са проверявали везните в магазина.

"Ние, ако не беше толкова тъжно, трябваше да благодарим на всички държавни органи, защото представете си за такива квалифицирани проверки колко пари трябваше да даде "Кауфланд" на одиторски компании", добави изпълнителният директор. 

По негови думи служители от

проверяващите органи плачат на касиерите в магазините и обясняват, че ако се приберат, и не са ги глобили, ще ги уволнят. 

"Ние си жужим и се чудим как да правим пари, да платим данъци. А властта седи с мухобойката и може да те убие по всяко време", коментира Петров.

Той отбеляза, че най-странното за него е "защо институциите нападнаха хората с храната". По негови думи веригите се грижат за продоволствената сигурност на държавата.

"Преди нас никой не знаеше какво е думата фактура. Преди нас имаше опашки за кисело мляко, празни рафтове и лелката, която продаваше, трябваше да си с връзки, за да получиш бучка сирене. Защо нас? Е, това вече трябва да го обяснат други хора", заяви Петров.

Във връзка с атаките на климатични системи и хладилници в Европа Петров заяви, че това е истински проблем, но "при нас нещата се мислят, когато се случат". По негови думи модерните войни не се водат с атомни бомби или с друг вид конвенционално оръжие. Модерните войните са хибридни. И в тях най-важното е да защитиш своите системи.

Изпълнителният директор разказа още, че Schwarz Групата е започнала много сериозно да инвестира в киберсигурност, в изкуствен интелект, в суверенна комуникация. Той добави, че са собственици на Wire, един от най-надежните канали за комуникация, включително в протоколите на НАТО.

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Коментари
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3020

24

230 млрд баксов

12.11 2026 в 17:15

-0
+0
киселяк
ти си перфектна ватенка! Тебе те е хипнотизирала партията майка и дори не правиш разлика между рекет и регулация.
И двете започват с Р но нямат нищо общо.
А най-скъпа е веригата на вашта партия - Фантастико и бие с много всички останали. Това как ти се връзва с понятието - картел?

https://www.facebook.com/photo?fbid=122109003291529690&set=a.122095890675529690

-1338

23

Октим

12.11 2026 в 16:42

-0
+4
Ще тръгнете надолу, та и ще изчезнете, след като сте се увълчили и тръгнали само да грабите! Този директор бил ли е в някой немски “Кауфланд“ за да направи едно малко сравнение с цените в Германия и в България? Със сигурност не, защото тогава и на него ще му се уплаши лакомото оченце!

2990

22

Джендо Джедев

12.11 2026 в 16:22

-6
+15
Киселяк,

То оборотът не е точно като печалбата. Правиш ли разлика? Това - първо. Второ, никой не скача против регулациите, скача се срещу това, че има доста подозрения, че става въпрос не за регулации, а за вмешателство в стил "слон в стъкларски магазин", което няма да доведе до нищо хубаво. Иначе - да, картелите са отвратително нещо, далеч съм от мисълта, че големите вериги са ангели, напротив.

2878

21

Johnny B Goode

12.11 2026 в 16:08

-0
+31
Виж сега IP, играта тук не е за някакви си 75 милиона от глоби за бюджета. Тук сестра Галева е взела едни пари от една конкурентна верига за да унищожи друга конкурентна верига.
Щапкарите и ЗКПЧ-тата отгоре са ОК, за тях ще има нещо. Освен това електоратът ще се превъзбуди от кеф , "удариха чорбаджиите".
После същият този електорат ще плати глобите от съда. Керванът пак така ще си върви, Вовките и Ларитата пак ще си лаят.

14618

20

yoghurt

12.11 2026 в 16:07

-26
+10
Чакаъ бе, годишният му оборот е малко под милиард - деклариран, една от най-печелившите вериги в Бълтария, да не са луди да си тръгнат. Няма как да няма регулация, въпросът е да не е само да Кауфланд и Лидъл, ами за картела в мобилните оператори например - кога там??!!

23490

19

мнение от IP

12.11 2026 в 16:01

-6
+28
Аз само се питам какви са тези малки мозъчета направили бакалските сметчици, оттук ще щипнем, от там ще щипнем и ще пълним бюджета. Я малко глобички, я малко от асистентите, я малко от косвените данъци, я малко от ракийката, малко от осигуровчиците и така...И ще дадем малко стотинчици на родители и ученици, щото нали сме социални. Размах и визия - какво е туй, ние туй не сме го учили, пък и някои да сме - Радев друго мисли и трябва да сме в синхрон с него. Неизтребим е този манталитет - да гледаш на хората като пионки.

4723

18

Koel

12.11 2026 в 15:58

-6
+39
Вончо, Карфу беше супер изгодно и с разнообразие, което от тогава никъде не сме виждали. Билла беше много добре същи, преди да я нагазят и прецакат. Даже щеше да се маха, но остана - с намален асортимент и качество.
Мафиото-комунделските похвати на бг политиците са само в огромна вреда за потребителите.
А чорапът и компания са най-вредните от 89-а насам.

2878

17

Johnny B Goode

12.11 2026 в 15:56

-0
+30
Вовата, забравих, че философията на вашите е да избивате хората с бомби. Е понякога им организирате и "голодомор".

Колкото до новата копейка Лари. Ами като не ти харесва свинското по 5 лева, не го купувай бе! Някой да ти е опрял пистолет в челото?
Цялата работа е разбиване на една верига, за да може да дойде правилната друга на нейно място.

6610

16

Smoker

12.11 2026 в 15:55

-0
+9
Koel: А благодаря ти. Това е и моето мнение.

2990

15

Джендо Джедев

12.11 2026 в 15:55

-0
+9
Амбразурчик Вова "Офивиалното",

Тоя говори за съвсем други неща, нямащи нищо общо с "too big to fail", вземи научи в какви случаи се ползва тоя израз! А, да, и не се пише "света", а "светът". Бахти простите копейки, шефчетата ви от блатната кочина толкова ли са закъсали за кадри, та опряха до двуневронници като теб, бе! Клета работа!

Викаш, светът ще се свърши само ако ни удари някоя комета, иначе всичко е наред, а? Лол, бе! :D
 
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