Шефът на ''Кауфланд'': Ако веригата тръгне надолу, фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз

"Спрете, защото "Кауфланд" е много голям. И ако "Кауфланд" тръгне надолу, тогава фалитът на КТБ ще им се стори като пролетен бриз. "Кауфланд" има много кредити, има много доставчици, има 8800 служители. "
Това заяви изпълнителен директор на "Кауфланд България" Михаил Петров по време на четвърто издание на форума More than trade, организиран от Сдружението за модерна търговия (СМТ), по повод рекордната глоба от 75 млн. евро, наложена на веригата от КЗК.
Въпреки това, веригата няма намерение да напуска страната, защото вече е направила над милиард евро инвестиции, стана ясно от изказването му.
"Нямам търпение да идем в съда и акта на КЗК да го направим на пух и прах", каза той.
"А на хората, които по популистки причини казват "Веригите вън", на тях ще им кажа само едно: "Знам ви. И вие, и семейството ви идвате тук да пазарувате от тази брошурка", добави Петров.
Изпълнителният директор се извини на своите служители за техните притеснения, и за всички грижи, които получават от непрекъснатите проверки на държавните органи. По негови думи днес са проверявали везните в магазина.
"Ние, ако не беше толкова тъжно, трябваше да благодарим на всички държавни органи, защото представете си за такива квалифицирани проверки колко пари трябваше да даде "Кауфланд" на одиторски компании", добави изпълнителният директор.
По негови думи служители от
проверяващите органи плачат на касиерите в магазините и обясняват, че ако се приберат, и не са ги глобили, ще ги уволнят.
"Ние си жужим и се чудим как да правим пари, да платим данъци. А властта седи с мухобойката и може да те убие по всяко време", коментира Петров.
Той отбеляза, че най-странното за него е "защо институциите нападнаха хората с храната". По негови думи веригите се грижат за продоволствената сигурност на държавата.
"Преди нас никой не знаеше какво е думата фактура. Преди нас имаше опашки за кисело мляко, празни рафтове и лелката, която продаваше, трябваше да си с връзки, за да получиш бучка сирене. Защо нас? Е, това вече трябва да го обяснат други хора", заяви Петров.
Във връзка с атаките на климатични системи и хладилници в Европа Петров заяви, че това е истински проблем, но "при нас нещата се мислят, когато се случат". По негови думи модерните войни не се водат с атомни бомби или с друг вид конвенционално оръжие. Модерните войните са хибридни. И в тях най-важното е да защитиш своите системи.
Изпълнителният директор разказа още, че Schwarz Групата е започнала много сериозно да инвестира в киберсигурност, в изкуствен интелект, в суверенна комуникация. Той добави, че са собственици на Wire, един от най-надежните канали за комуникация, включително в протоколите на НАТО.Следете новините ни в :
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24
12.11 2026 в 17:15
ти си перфектна ватенка! Тебе те е хипнотизирала партията майка и дори не правиш разлика между рекет и регулация.
И двете започват с Р но нямат нищо общо.
А най-скъпа е веригата на вашта партия - Фантастико и бие с много всички останали. Това как ти се връзва с понятието - картел?
https://www.facebook.com/photo?fbid=122109003291529690&set=a.122095890675529690
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23
12.11 2026 в 16:42
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22
12.11 2026 в 16:22
То оборотът не е точно като печалбата. Правиш ли разлика? Това - първо. Второ, никой не скача против регулациите, скача се срещу това, че има доста подозрения, че става въпрос не за регулации, а за вмешателство в стил "слон в стъкларски магазин", което няма да доведе до нищо хубаво. Иначе - да, картелите са отвратително нещо, далеч съм от мисълта, че големите вериги са ангели, напротив.
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21
12.11 2026 в 16:08
Щапкарите и ЗКПЧ-тата отгоре са ОК, за тях ще има нещо. Освен това електоратът ще се превъзбуди от кеф , "удариха чорбаджиите".
После същият този електорат ще плати глобите от съда. Керванът пак така ще си върви, Вовките и Ларитата пак ще си лаят.
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20
12.11 2026 в 16:07
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19
12.11 2026 в 16:01
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18
12.11 2026 в 15:58
Мафиото-комунделските похвати на бг политиците са само в огромна вреда за потребителите.
А чорапът и компания са най-вредните от 89-а насам.
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17
12.11 2026 в 15:56
Колкото до новата копейка Лари. Ами като не ти харесва свинското по 5 лева, не го купувай бе! Някой да ти е опрял пистолет в челото?
Цялата работа е разбиване на една верига, за да може да дойде правилната друга на нейно място.
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16
12.11 2026 в 15:55
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15
12.11 2026 в 15:55
Тоя говори за съвсем други неща, нямащи нищо общо с "too big to fail", вземи научи в какви случаи се ползва тоя израз! А, да, и не се пише "света", а "светът". Бахти простите копейки, шефчетата ви от блатната кочина толкова ли са закъсали за кадри, та опряха до двуневронници като теб, бе! Клета работа!
Викаш, светът ще се свърши само ако ни удари някоя комета, иначе всичко е наред, а? Лол, бе! :D
Шефът на ''Кауфланд'': Ако веригата тръгне надолу, фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз
Шефът на ''Кауфланд'': Ако веригата тръгне надолу, фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз
Шефът на ''Кауфланд'': Ако веригата тръгне надолу, фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз
Шефът на ''Кауфланд'': Ако веригата тръгне надолу, фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз
Шефът на ''Кауфланд'': Ако веригата тръгне надолу, фалитът на КТБ ще ви се стори като пролетен бриз