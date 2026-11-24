„Спецакциите срещу издаването на фалшиви ТЕЛК решения разкриват само малка част от злоупотребите в системата. Въпреки електронизацията на здравеопазването и въвеждането на случайно разпределение на документите между комисиите съмненията за порочни практики остават.“

Това коментира в „Тази сутрин“ Пламен Таушанов от Българската асоциация за закрила на пациентите и бивш член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Повод за разговора е проведената вчера мащабна спецакция срещу издаването на фалшиви ТЕЛК решения, при която бяха задържани 14 души. Сред тях има четирима лекари, посредници и хора, за които има съмнения, че са получили фиктивни експертни решения.

Според Таушанов установяването на злоупотребите не трябва да бъде оставено единствено на полицията и прокуратурата, а да бъде част от ежедневния контрол в здравната система.

„Това е върхът на айсберга. Не трябва да се очаква полицията да установява тези нарушения. Това трябва да го установява системата. Още повече, че от две години има Национална здравноинформационна система, всичко е електронно“, заяви той по bTV.

По думите му отговорност за контрола носят Националният осигурителен институт (НОИ) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

„Те трябва да осъществяват контрол, те не осъществяват контрол и поради тази причина, когато се говори за фалшиви ТЕЛК решения, ние се натъкваме само на някакви единични случаи“, коментира Таушанов.

Според него необичайно големият брой прегледи или експертни решения, отчетени от отделни лекари, би трябвало да бъде достатъчен сигнал за извършване на проверка.

Една от целите на електронизацията на системата за медицинска експертиза и случайното разпределение на документите между комисиите е да бъдат ограничени възможностите за организиране на корупционни схеми.

Според Таушанов обаче и при този механизъм съществуват възможности за заобикаляне на контрола.

Той заяви, че въпреки случайното разпределение заинтересованите лица могат да получат предварителна информация за това коя комисия ще разглежда документите им и дори кои лекари участват в нея.

Представителят на пациентската организация изрази съмнения и относно ефективността на обсъжданите законодателни промени, предвиждащи използването на изкуствен интелект за установяване на нередности.

Според него съществува опасност подобен механизъм да засегне правата на действително болните пациенти, тъй като документите при някои фиктивни решения могат да изглеждат по-добре обосновани в информационните системи от тези на хората с реални заболявания.

Сред проблемите в системата Таушанов открои и недостатъчното финансово обезпечаване на служителите и лекарите в ТЕЛК комисиите. По представените от него данни в страната работят 144 комисии, които разглеждат стотици хиляди експертни решения годишно. В същото време в НЕЛК са постъпили около 26 000 жалби.

Според него възнагражденията на служителите не отговарят на натовареността и отговорността им.

„Не може един технически секретар в ТЕЛК комисия да получава минимална работна заплата. Не може един лекар в ТЕЛК да получава 1200-1300 евро. Това фактически е основание за наличие на корупция. Не са обезпечени тези хора“, заяви Таушанов.

Той обърна внимание и на усещането за безнаказаност, което според него се създава от недостатъчно ефективните санкции при установени нарушения.

В разговора беше поставен и въпросът възможно ли е трима лекари да извършат над 30 000 прегледа в рамките на две години.

„Не могат, разбира се“, категоричен беше Таушанов. Според него наличието на електронна информация за извършените медицински дейности би трябвало да позволява на контролните органи своевременно да установяват необичайни обеми на отчетена дейност.

„Естествено, всички се правят, че не ги виждат“, коментира той.

По думите му НОИ разполага и с анализи за регионалните различия в броя на издаваните ТЕЛК решения, но констатациите не водят до достатъчно ефективни мерки.

Пламен Таушанов подчерта, че наред със злоупотребите трябва да се обърне внимание и на причините все повече хора с действителни заболявания да се нуждаят от медицинска експертиза.

По цитираните от него данни само през 2024 г. около 79 000 пациенти са били освидетелствани за първи път.

- около 22 000 души са със сърдечносъдови заболявания;

- около 15 000 души с онкологични заболявания;

- около 6900 души с ендокринни заболявания.

Според представителя на пациентската организация недостатъчната профилактика, липсата на ефективни скринингови програми и ограниченият достъп до рехабилитация допринасят за увеличаването на броя на хората с трайно намалена работоспособност. Той посочи, че пациентите със сърдечносъдови и ортопедични заболявания невинаги получават необходимата рехабилитация след проведено лечение.

Таушанов постави и въпроса за лечението на онкологично болните пациенти в България. По думите му в страната има около 310 000 онкологични пациенти, а пациентските организации от години настояват биомаркерната диагностика да бъде заплащана от НЗОК.

Този вид диагностика позволява да се установят специфични характеристики на туморите, които могат да бъдат от значение при избора на подходящо лечение. Според Таушанов настоящият модел на финансиране оставя част от необходимите изследвания за сметка на пациентите.

„Ние като пациентски организации – за нас това е абсолютно неприемливо“, заяви той.

На 2 декември предстои форум в София, на който ще бъдат обсъдени проблемите при изпълнението на Националния план за борба с рака.

Таушанов отправи критики и към изпълнението на програмите за профилактика и ваксинация срещу човешкия папиломен вирус (HPV), както и към ангажираността на Министерството на здравеопазването с инициативите за превенция на сърдечносъдовите заболявания.

Според него борбата със злоупотребите при ТЕЛК решенията трябва да върви успоредно с подобряването на профилактиката, диагностиката, лечението и рехабилитацията на действително болните пациенти.

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