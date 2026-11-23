Лекарски асистенти и фелдшери от цялата страна участваха във Втората национална конференция „Модерни знания за спешни решения“, която се проведе от 20 до 22 ноември в София с международно участие.

Форумът, организиран от Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите (БСЛАФ), поставя във фокус продължаващото професионално обучение, обмена на медицински знания и добри практики, ролята и компетенциите на лекарските асистенти и фелдшерите в съвременната здравна система, както и значението на ефективната екипна работа за своевременното и качествено оказване на медицинска помощ.

В рамките на трите дни бяха представени актуални клинични случаи и казуси, съвременни протоколи и практически подходи при спешни състояния в широк спектър от медицински области сред които анестезиология и интензивно лечение, кардиология, гастроентерология и хепатология, нефрология, акушерство и гинекология, психиатрия, неврология, педиатрия, хирургия и други.

В научната програма авторитетни имена в медицината като проф. Стоян Ханджиев, д.м., доц. д-р Петко Стефановски, доц. д-р Юлия Раденкова, проф. д-р Огнян Хаджийски, доц. д-р Димитър Колев, доц. д-р Цветелина Тотомирова, доц. д-р Даниела Петрова, д.м., д-р Иван Диков, д-р Благомир Здравков, д-р Цветеслава Гълъбова, д.м., д-р Илиян Достов, д-р Григор Григоров, д-р Александър Гарев, д-р Веселина Никифорова, д-р Георги Иванов, клиничният психолог д-р Велислава Донкина разгледаха теми, свързани с диагностиката, оценката и спешното поведение при критични състояния.

Сред тях бяха спешните състояния по време на бременност; аспирацията на чуждо тяло и травматичните увреждания в ранната детска възраст; острите интоксикации с алкохол и психоактивни вещества при деца и юноши; ендоваскуларното лечение при аортна дисекация и аневризма; животозастрашаващите нарушения на сърдечния ритъм и проводимостта; анафилаксията и анафилактичният шок; острите усложнения на чернодробните заболявания; нефрологични и урологични спешни състояния; епилепсията; острите усложнения на захарния диабет; спешната помощ при изгаряния; психиатричните спешни състояния и спешните хирургични състояния при деца и др.

Разгледани бяха важни аспекти от комуникацията в медицината, както и ролята на лекарския асистент и фелдшера в първичната медицинска помощ. Д-р Данко Калапиш представи ролята и мястото на лекарския асистент в училищното здравеопазване и възможностите за привличане и задържане на квалифицираните кадри в училищата. За първи път в научната програма участва и лекарски асистент – Ивелин Генадиев, който представи устройствата, спомагащи функцията на лява камера, и ролята на перфузиониста като част от мултидисциплинарния медицински екип.

Друг акцент на тазгодишното издание беше международният панел, в който българските лекарски асистенти имаха възможност да се запознаят с опита и перспективите за развитие на професията в международен план.

Специален гост-лектор беше г-н Остин Отиено – президент на Глобалната асоциация на клиничните служители и лекарските асистенти (GACOPA). В конференцията участваха и представители на Германското дружество на лекарските асистенти (DGPA). Представени бяха различни аспекти на професионалното развитие, обучението и мястото на лекарските асистенти в здравните системи, както и се очертаха възможностите за международен обмен, сътрудничество и бъдещи съвместни инициативи.

Модератор на събитието беше доц. д-р Пенка Врачева, ръководител на секция „Лекарски асистент“ към Медицинския факултет на Тракийски университет. Сред официалните гости на конференцията бяха проф. д-р Росица Дойновска от Югозападния университет „Неофит Рилски“, Лиляна Петрова – председател на Българската асоциация на помощник-фармацевтите и акад. Ваньо Митев – професор в Медицинския факултет към Медицински университет – гр. София.

Поздравителни адреси към организаторите и участниците изпратиха проф. д-р Костадин Ангелов, д.м. – председател на Комисията по здравеопазването в Народното събрание на Република България; д-р Николай Вълов – заместник-министър на здравеопазването; д-р Николай Брънзалов – председател на Българския лекарски съюз; адв. Свилена Димитрова – Председател на Управителния съвет на Българска болнична асоциация, проф. д-р Станислава Харизанова, д.м. – декан на Факултета по обществено здраве на Медицински университет – Пловдив, директори на центрове за спешна медицинска помощ в страната и други представители на здравния сектор.

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