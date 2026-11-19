Планираното увеличението на средства в проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) няма да доведе до по-добри резултати в достъпа на населението до качествена медицинска помощ и стимулира острия кадрови дефицит на медицински специалисти.

Това посочват в становище по парите за здраве за 2027 г. от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).

Разпределението на средствата запазва толеранса към развитието на болничната помощ за сметка на извънболничната, като успоредно с това проектът за бюджет на НЗОК за 2027 г. не адресира по никакъв начин дългогодишните искания за промени на професионалистите по здравни грижи.

Финансиране на амбулаторни здравни грижи

Въпреки че с проекта за бюджет на НЗОК за 2027 г. се изменят пет закона - включително ЗЗО, за пореден път не са предвидени промени, с които да се даде право на амбулаторните практики по здравни грижи да сключват договори директно с НЗОК по Приложение 1а от Наредба № 9 от 2019 г. на МЗ.

В проекта на бюджет на НЗОК за 2027 г. не са предвидени и промени, с които на БАПЗГ да се даде правото да бъде пълноправен договорен партньор на НЗОК в частта за здравни грижи.

От мотивите към проекта за бюджет на НЗОК за 2027 г. ясно се вижда, че се продължава тенденцията за опосредствано финансиране на професионалистите по здравни грижи чрез лечебните заведения на изпълнителите на ПИМП, въпреки че в годините това се доказа като неработеща практика.

На този етап не се предвижда и разширение на дейностите по здравни грижи в Приложение № 1а от Наредба № 9 от 2019 г., за което БАПЗГ настоява от години.

Гарантирани минимални възнаграждения

За поредна година в проекта за бюджет на НЗОК за 2027 г. липсват заложени механизми за достигане на гарантирани минимални възнаграждения на професионалистите по здравни грижи в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ в размер на 1800 евро (150% от СРЗ за страната).

По проекта за държавен бюджет за 2027 г.

В проекта за бюджет на МЗ отново липсват достатъчно политики за стимулиране на професионалистите по здравни грижи да останат в системата на здравеопазване.

За първи път в проекта за бюджет на МЗ е заложено осигуряване на стипендии за професионалистите по здравни грижи, които специализират, в рамките на 350 евро. БАПЗГ отчита това, като положителна стъпка, но счита, че тя не е достатъчна за задържане на кадрите в системата.

Заложеното увеличение на заплатите на служителите във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към МЗ, сред които са РЗИ, Спешна помощ, кръвните центрове и др., с 5%. Този ръст не дава възможност за достигането на исканите минимални възнаграждения от 1800 евро (150% от СРЗ за страната).

Какви са исканите промени

БАПЗГ счита, че така изготвените проекти за бюджет на НЗОК и на МЗ лишават професионалистите по здравни грижи от възможност за повишаване на доходите им, както и от опции за професионално развитие, така че те да останат в системата на здравеопазване. В тази връзка съсловната организация настоява за промени между първо и второ четене на двата проекта.

Бюджетът на НЗОК да бъде допълнен и финансово обезпечен с мерки гарантиращи адекватно заплащане на специалистите по здравни грижи в размер на минимум 1550 евро на месец.

Съществуват механизми чрез, които да бъде осигурено целево заплащане на специалистите по здравни грижи в Областните и Общинските болници, чрез целево финансиране. Настояваме този механизъм да бъде разпределен целево и прозрачно, чрез предоставяне на отчети за полученитеи разпределените средства за възнаграждения на персонала.

Доплащанията за нощен и извънреден труд , професионален опит и допълнителна квалификация следва да се начисляват отделно.

Изисква се финансов разчет за необходимия ресурс и механизъм за неговото разпределение и контрол. Мерките за лечебните заведения, работещи с НЗОК, следва да обхващат равнопоставено специалистите, без да се разграничава формата на собственост на работодателя. За работещите извън този обхват е необходимо съгласувано решение чрез държавния бюджет и съответните публични бюджети.

Настояваме за реално остойностяване на здравните грижи. Предлагаме при определянето на цените на дейностите заплащани от НЗОК, да бъдат отчитани приносът и трудът на специалистите по здравни грижи, сложността и времето за изпълнение. Изискваме да се предостави оценка дали предвидените цени позволяват необходимата кадрова обезпеченост и спазването на критериите за качество. Това е крайно необходимо за да се гарантира на пациентите ,че получават необходимите грижи , а за работодателите предпоставка да привличат и задържат персонал, посочват в становището си от БАПЗГ.

БАПЗГ снята, че финансирането на амбулаторните и домашни здравни грижи е абсолютно необходимо. Настояваме за развитие и финансиране на самостоятелни амбулаторни практики по здравни грижи, за нормативна промяна и реална възможност за сключване на преки договори с НЗОК при ясни и конкретни определени условия.

От организацията предлагат да бъдат разработени конкретни дейности и цени за домашни посещения, проследяване след изписване от болнични заведения, обучения на пациенти и техните близки за продължаваща грижа в домашна среда в рамките на професионалните компетенции. Нужните законови и подзаконови промени да бъдат съгласувани с бюджетното осигуряване.

БАПЗГ настоява и за законодателни промени, гарантиращи и участие като пълноправен договорен партньор на НЗОК , в частта за дейностите на професионалистите по здравни грижи. Асоциацията е готова да участва в разработването на пакета дейности, цени и критерии за качество на тези грижи.

За да се случи това е нужен нов подход към разпределение на средствата и цялостна реформа на здравната система, ориентирана най-вече към ограничаване на болничната помощ за сметка на извънболничната, за което БАПЗГ неведнъж настоява.

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