Доц. Тонка Върлева е назначена за главен държавен здравен инспектор. Тя заема поста след оттеглянето на доц. Ангел Кунчев, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Новият главен държавен здравен инспектор е лекар с над 35 години професионален опит в здравеопазването, здравната политика, глобалното здраве и научно-преподавателската дейност. Повече от четвърт век от кариерата ѝ е свързана с Министерството на здравеопазването, където е заемала експертни и ръководни длъжности.

Ръководила е разработването на осем национални програми за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, туберкулоза и вирусни хепатити, както и изпълнението на Стратегията за борба с наркоманиите и Националната програма за хронични незаразни болести.

Доц. Върлева е представлявала страната ни пред Европейския център по превенция и контрол на заболяванията и е била директор на програмите за превенция и контрол на СПИН и туберкулоза, финансирани от Глобалния фонд. От 2021 г. участва в негови комитети, а през 2024 г. е номинирана за втори път за член на Борда му за страните от Източна Европа и Централна Азия.

Завършила е медицина в Медицинския университет в София, има специалности по епидемиология и вирусология, както и магистратура по здравен мениджмънт. Професионалния си път започва като педиатър, а по-късно работи като главен асистент в отдел "Вирусология" на Националния център по заразни и паразитни болести.

Преподавала е в медицинските университети в София и Плевен и във Военномедицинската академия.

Следете новините ни в :