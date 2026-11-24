Енергийните напитки и хранителните добавки за тренировки, съдържащи стимуланти, се срещат значително по-често в сигналите за сериозни сърдечни проблеми в сравнение със сходни продукти без такива съставки, показва ново изследване.

Тази зависимост е особено отчетлива сред младите хора, въпреки че проучването не доказва, че напитките или добавките са причинили спешните състояния.

Изследователите са анализирали 28 345 сигнала, подадени в база данни за безопасност на Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) в периода от 2017 до 2025 г. От тях 854 са били свързани с енергийни напитки или хранителни добавки, съдържащи кофеин или други стимулиращи съставки. Останалите сигнали са се отнасяли до продукти като витамини, протеинови барове и смутита, които не съдържат такива вещества, пише БГНЕС.

В сравнение със сигналите за продукти без стимуланти, тези за продукти със стимулиращи съставки са били около 11 пъти по-склонни да споменават сърдечен арест. Вероятността да се съобщава за инфаркт е била около 4,5 пъти по-висока, а за ускорен или неправилен сърдечен ритъм – четири пъти по-голяма.

Сърдечният арест настъпва, когато сърцето внезапно спре да изпомпва ефективно кръв, докато инфарктът обикновено е резултат от блокиране на кръвотока към част от сърдечния мускул. И двете състояния са спешни медицински случаи, но не са едно и също.

Около 45% от сигналите за сърдечни проблеми, свързани с продукти със стимуланти, са се отнасяли до хора на възраст между 18 и 34 години. Според изследователите това може отчасти да се дължи на по-честата употреба на тези продукти от младите хора, включително преди физически упражнения, но причините все още не са ясни.

Кофеинът може да повиши бдителността, като стимулира нервната система. Той обаче може временно да увеличи и сърдечната честота и кръвното налягане, особено при прием на високи дози. Някои хранителни добавки за тренировки съдържат значително по-концентриран кофеин от обикновеното кафе.

Резултатите са представени на научните сесии на Американската сърдечна асоциация за 2026 г. под номер на резюмето MDP0323. Те все още не са публикувани като цялостно изследване в рецензирано научно списание, поради което се смятат за предварителни.

Данните показват разликите между сигналите за отделните видове продукти, а не вероятността конкретен потребител на енергийни напитки да получи спешен сърдечен проблем. Тъй като подаването на сигнали е било доброволно, изследователите не са разполагали с информация колко хора са употребявали тези продукти без проблеми и колко инцидента не са били докладвани.

Изследването насочва вниманието към потенциалните рискове от концентрираните стимуланти, особено при честа употреба, но не доказва пряка причинно-следствена връзка. Необходими са допълнителни проучвания, проследяващи потребителите в продължение на време, за да могат лекарите да оценят действителните рискове. Разумни предпазни мерки са проверката на съдържанието на кофеин върху етикетите и консултацията с медицински специалист при симптоми като болка в гърдите, припадък или сърцебиене. |Б

Следете новините ни в :