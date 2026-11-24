Великобритания ще осъвремени учебните си програми заради убеждението, че много ученици не излизат пт училище подготвени за живота на възрастни.

Реформата планира по-силен акцент върху финансовата грамотност и практическите умения за управление на парите. Учениците ще изучават теми като инфлация, спестяване, лихви, ипотеки, семейно бюджетиране и разпознаване на финансови измами, съобщава британското издание "Индипендънт".

Според новите промени в учебната програма финансовото образование ще бъде интегрирано още в началните класове. Децата ще се учат да оценяват цените на стоките, да разбират отстъпките, да планират разходите си и да осъзнават стойността на парите. В по-горните класове обучението ще обхваща и по-сложни понятия като сложна лихва, инфлация, диверсификация на риска и ипотечно кредитиране.

Реформата цели математиката да бъде по-тясно свързана с реалния живот, така че учениците не просто да усвояват формули, а да могат да ги прилагат при ежедневни финансови решения – от управлението на личния бюджет до избора на спестовни продукти и кредити.

Британският министър на образованието Люси Пауъл подчертава, че много млади хора напускат училище без необходимите знания и увереност, за да се справят с финансовите предизвикателства на живота като възрастни. Според нея финансовата грамотност трябва да има по-съществено място в образованието, за да подготви учениците за решенията, които ще вземат през целия си живот.

Промените са разработени с участието на организацията The Richmond Project, основана от бившия британски премиер Риши Сунак и съпругата му Акшата Мурти. Предвижда се новата програма да бъде тествана в училища, а пълното ѝ прилагане да започне от 2028 г.

Следете новините ни в :