Английската национална здравна служба (NHS) започна най-мащабното в света клинично проучване за използване на изкуствен интелект при скрининг за рак на гърдата. Очаква се в него да участват близо 700 000 жени през следващите три години, предаде АФП.

NHS обяви, че новото изследване има потенциала да промени начина, по който се диагностицира ракът на гърдата. Първите няколкостотин жени вече са получили покани за участие.

Програмата е на стойност 10 милиона британски лири и ще установи дали инструментите, базирани на изкуствен интелект, могат да подобрят ранното откриване на ракови заболявания и същевременно да намалят натоварването на медицинските специалисти, пише БГНЕС.

Технологията ще подпомага лекарите при анализа на изображенията, получени по време на рутинните мамографски прегледи.

„Това е най-голямото в света изследване на изкуствен интелект за откриване на рак на гърдата“, заяви британският министър на здравеопазването Ивет Купър.

Тя подчерта „огромния потенциал“ на технологията и обеща да бъдат въведени необходимите предпазни мерки, за да се гарантират нейната безопасност и ефективност.

„Ако се окаже успешна, тази технология може да помогне на жените да получат диагноза за рак на гърдата и да започнат лечение много по-бързо, което ще им даде възможно най-добрия шанс за възстановяване“, посочи Купър.

Проучването се ръководи от Университета на Уоруик, Университета на Кеймбридж и университетската болнична структура Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust в тясно сътрудничество с NHS England.

Жените, които посещават рутинни профилактични прегледи в 30 избрани медицински центъра в страната, ще получават информация за изследването и ще бъдат включвани в него, освен ако изрично не откажат участие.

От NHS подчертаха, че профилактичните прегледи ще продължат по обичайния ред. Изкуственият интелект ще се използва като допълнителен инструмент към работата на специалистите при търсенето на ракови образувания, които са твърде малки, за да бъдат забелязани или установени при физически преглед.

Една от основните цели е да се провери дали технологията ще позволи повечето мамографски изображения да бъдат анализирани само от един специалист вместо от двама, както е настоящата практика.

Набирането на участнички вече е започнало в университетските болници в Кеймбридж, Източна Англия. През следващите месеци към програмата ще се присъединят и останалите избрани медицински центрове.

Ракът на гърдата е най-разпространеното онкологично заболяване сред жените. Във Великобритания всяка година се диагностицират около 55 000 нови случая.

Жените на възраст между 50 и 71 години получават покани за профилактичен преглед на всеки три години. Годишно се извършват приблизително 2,1 милиона мамографски изследвания.

Според оценките на NHS програмата за скрининг предотвратява около 1300 смъртни случая годишно.

Потенциалът на изкуствения интелект при ранното откриване на рак на гърдата вече е потвърден и от предишни научни изследвания.

Проучване, публикувано през януари в медицинското списание The Lancet, установи, че използването на изкуствен интелект може да подобри откриването на рак чрез по-ефективен скрининг и едновременно с това да намали натоварването на рентгенолозите.

Изследователите са анализирали близо 106 000 мамографии, извършени в Швеция в рамките на националната програма за скрининг на рак на гърдата между април 2021 г. и началото на декември 2022 г.

Средната възраст по медиана на участничките в шведското проучване е била 53 години.

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