52-годишен обездвижен пациент, прекарал близо една година на легло, отново може да се придвижва самостоятелно, благодарение на екипа на Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.
Той е приет в ИСУЛ в тежко общо състояние, с множество придружаващи заболявания и некроза на лявата бедрена глава - увреждане на костта, вследствие на нарушено кръвоснабдяване.
Продължителното обездвижване е съпроводено с декубитални рани в седалищната област и тежка флексионна, аддукторна и ротаторна контрактура (обездвижване) на левия долен крайник, в резултат, на което се е образувала декубитална рана и на петата на същия крак.
Преди да постъпи, на пациента е отказан прием в друго лечебно заведение.
В ИСУЛ той първоначално е насочен към Клиниката по Гастроентерология за стабилизиране на общото състояние, където лечението му е проведено от д-р Петя Пенева и д-р Димитър Гечев.
Следва консултация с д-р Николай Йорданов, дм от Клиниката по ортопедия и травматология, който насрочва час за планов прием и оперативно лечение - ендопротезиране на увредената лява тазобедрена става.
Екипът на Клиниката по ортопедия и травматология, който се заема с рискованата операция, е д-р Николай Йорданов, дм, доц. д-р Георги Георгиев, дмн, д-р Светослав Славчев, дм, д-р Георги Лучев и операционната сестра Виктория Пеева.
Веднага след интервенцията, която преминава без усложнения, пациентът е поет от опитния кинезитерапевт Димчо Хаджиев, с чиято помощ контрактурата е преодоляна, а четири дни след операцията, той е в състояние да се придвижва сам, с помощни средства.
Предстои продължителна рехабилитация, но това е важна първа стъпка към възстановяване на подвижността и самостоятелността на един млад човек, след месеци прекарани на легло.
Резултат, който показва значението на екипната работа между специалистите и индивидуалния подход при пациенти със сложни медицински проблеми.Следете новините ни в :
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