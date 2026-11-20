Дава ли резултати бързото разрастване на ABA терапията (известна у нас като приложен поведенчески анализ (ППА) при деца с аутизъм и могат ли родителите да разграничат подходите, които могат да бъдат вредни? Темата става все по-актуална на фона на противоречивите резултати от ППА, пише "Уолстрийт Джърнъл".

Родителите често са насочени към ABA, но не знаят как да преценят дали терапията е добра

Приложно поведенческият анализ се превърна в една от най-препоръчваните терапии за деца с аутизъм. С увеличаването на диагнозите и покритието от здравни застраховки броят на доставчиците на ППА услуги също нарасна значително.

Но родителите често са оставени сами да се ориентират и не знаят:

- дали терапевтът е достатъчно квалифициран и опитен;

- дали терапията действително помага на детето им;

- дали използваните техники са етични;

- дали терапията развива реални умения, или просто се опитва да направи детето по-послушно.

ППА-терапията може да стане вредна, когато послушанието е по-важно от потребностите на детето

Един от най-тревожните примери в статията е за семейство, чието дете е посещавало такава терапия.

Родителите разказват, че терапевтите са им давали инструкции:

- да игнорират детето, когато е разстроено;

- да не го прегръщат и успокояват, когато изпитва емоционален дискомфорт;

- да изискват то да изпълнява команди, преди да получи нещо, което желае;

- да не реагират на детето, докато не се успокои;

- да изискват изпълнение на прости задачи, преди да му позволят достъп до желан предмет, дейност или утеха.

В един момент момчето искало да прегърне родителите си, но терапевтът ги инструктирал да не откликват. Детето се разстроило, започнало да удря главата си и да плаче.

Седем експерти, интервюирани от "Уолстрийт Джърнъл", казват, че лишаването на детето от родителска утеха, когато то е в емоционален дистрес, рядко е подходящо и може да засили тревожността и емоционалната ескалация.

Голям проблем са текучеството на персонала и неопитните терапевти

Статията поставя под въпрос квалификацията и условията на работа на хората, които реално провеждат терапията. Терапевтичните асистенти може да имат минимално обучение, преди да започнат работа директно с деца.

Много от тях получават ниско заплащане. Центровете имат високо текучество на персонала. Децата постоянно губят терапевти, с които вече са изградили доверие. Родителите невинаги знаят дали терапевтът на детето им е компетентен и дали получава подкрепа.

Изданието цитира данни за приблизително 77–90% текучество при този тип терапевти и специалисти в определени бази данни за 2025 г.

Това е особено важно, защото постоянството, доверието и емоционалната сигурност са ключови за деца, които имат затруднения с комуникацията, тревожността или преходите между дейности.

Семейства се чувстват притискани да приемат повече терапевтични часове, отколкото децата им могат да понесат

Статията описва родители, които поставят под въпрос препоръките за 18 часа ППА терапия седмично, когато децата им изглеждат изтощени, претоварени или не могат да издържат толкова много структурирана терапия.

Някои родители споделят, че са се чувствали притискани да приемат голям брой терапевтични часове. Казвано им е, че намаляване на часовете ще бъде възможно едва след месеци терапия. Терапевтите продължават да настояват за изпълнение на предварително зададени инструкции, въпреки очевидното разочарование на детето. За родителите става все по-трудно да различат клиничната препоръка от интереса на самия доставчик на услуги.

Повече терапия винаги ли означава по-добър резултат?

Според анализа подобна корелация е некоректна, защото интензивността на терапията трябва да е съобразена с индивидуалните потребности на детето, а не просто да се увеличава максимално.

Има и позитивни ефекти

Някои семейства споделят положителни резултати, като подобрения в комуникацията и езика; приучаването към тоалетна; обличането и ежедневните умения; подготовката за училище; функционалните умения и самостоятелността.

Едно семейство разказва за значително по-добър опит след смяна на центъра. В новата среда текучеството на персонала е по-ниско, децата могат да си почиват, а играта не е толкова ограничавана. В резултат детето им постига напредък в комуникацията и грижата за себе си.

Пренасочване към други терапии

Не са редки случаите, когато родители прекратяват ППА терапията и се насочват към други подходи - логопедична терапия; ерготерапия; терапия чрез игра; музикални занимания и четене; - други подходи, ориентирани към детето.

Семейство разказва, че детето им постигна напредък само с няколко часа седмично от други терапии, макар че трябва да плащат сами, защото застраховката не ги покрива.

Анализът поставя под въпрос идеята, че детето трябва да бъде научено да се подчинява за сметка на емоционалното си благополучие.

Добрата терапия трябва да помага на детето да развива умения, като същевременно зачита неговата комуникация, граници, емоционален дистрес, индивидуалност и нужда от близост, твърдят експертите, които "Уолстрийт Джърнъл" интервюира.

Кога терапията е здравословна

- детето се чувства спокойно и в безопасност с терапевта;

- има право на почивки;

- утехата и обичта не се отнемат като наказание;

- дистресът се разглежда като форма на комуникация, а не просто като лошо поведение, което трябва да бъде премахнато;

- целите са смислени за детето и семейството;

- терапията се адаптира към детето, вместо то да бъде принуждавано да следва строг сценарий;

- родителите имат право да задават въпроси и да променят броя на часовете;

- напредъкът се оценява чрез качество на живот, автономност, комуникация и самостоятелност, а не само чрез послушание.

Признаци, които трябва да будят тревога

- казват ви да игнорирате детето, когато то е разстроено и търси утеха;

- принуждават го да изпълнява инструкции, въпреки че дистресът му се засилва;

- зрителният контакт, неподвижността или безпрекословното послушание се превръщат в основни цели;

- не позволяват на детето да си почива;

- приемат плача или съпротивата като доказателство, че терапията работи;

- обезкуражават родителите да задават въпроси или да изразяват несъгласие;

- настояват, че повече часове терапия винаги са по-добри.

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