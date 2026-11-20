Лекарски асистенти и фелдшери от цялата страна ще проведат Втората националната конференция „Модерни знания за спешни решения“ 2026. Форумът ще се състои от 20 до 22 ноември 2026 г. в Парк хотел „Витоша“, София, и тази година ще бъде с международно участие.

Конференцията ще събере на едно място представители на професионално-съсловната общност на лекарските асистенти и фелдшерите, водещи медицински специалисти и експерти от различни области на здравеопазването.

В програмата са включени пленарни лекции, презентации и експертни дискусии по актуални теми от спешната медицина, анестезиологията и реанимацията, кардиологията, гастроентерологията, неврологията, акушерството и гинекологията, педиатрията, психиатрията, клиничната психология и други. Ще бъдат обсъдени съвременните подходи в медицинската практика и спешната помощ, както и ролята, компетенциите и мястото на лекарските асистенти и фелдшерите в съвременната система на здравеопазването.

За първи път в България ще бъде представен опитът и перспективите на професията в международен контекст. Лектори в панела с международно участие ще бъдат президентът на Глобалната асоциация на клиничните служители и лекарските асистенти (GACOPA) и представители на Германското дружество на лекарските асистенти (DGPA).

Конференцията е сред значимите професионални събития за общността на лекарските асистенти и фелдшерите в България.

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