Лекарски асистенти и фелдшери от цялата страна ще проведат Втората националната конференция „Модерни знания за спешни решения“ 2026. Форумът ще се състои от 20 до 22 ноември 2026 г. в Парк хотел „Витоша“, София, и тази година ще бъде с международно участие.
Конференцията ще събере на едно място представители на професионално-съсловната общност на лекарските асистенти и фелдшерите, водещи медицински специалисти и експерти от различни области на здравеопазването.
В програмата са включени пленарни лекции, презентации и експертни дискусии по актуални теми от спешната медицина, анестезиологията и реанимацията, кардиологията, гастроентерологията, неврологията, акушерството и гинекологията, педиатрията, психиатрията, клиничната психология и други. Ще бъдат обсъдени съвременните подходи в медицинската практика и спешната помощ, както и ролята, компетенциите и мястото на лекарските асистенти и фелдшерите в съвременната система на здравеопазването.
За първи път в България ще бъде представен опитът и перспективите на професията в международен контекст. Лектори в панела с международно участие ще бъдат президентът на Глобалната асоциация на клиничните служители и лекарските асистенти (GACOPA) и представители на Германското дружество на лекарските асистенти (DGPA).
Конференцията е сред значимите професионални събития за общността на лекарските асистенти и фелдшерите в България.Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Тръмп се скара на ЕС, че дава милиарди на Киев: Путин беше побеснял, че срутиха Кримския мост
България и руската заплаха – къде е държавата? Павел Попов на живо с Алекс Димов
Общонационална стачка парализира Италия
България получава 1.7 млрд. евро по ПВУ, ЕК е одобрила и петото плащане