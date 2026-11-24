Мастър курс по сърдечна недостатъчност събра водещи български и международни експерти, както и млади лекари, около една от най-значимите теми в съвременната кардиология, с фокус върху диагностиката, лечението и дългосрочната грижа за пациентите.

Събитието бе организирано от Дружеството на кардиолозите в България с официалното одобрение на Европейското кардиологично дружество и Асоциацията по сърдечна недостатъчност към ESC. Ръководители и домакини на форума бяха проф. Thomas F. Lüscher - бивш председател на ESC, проф. Мария Токмакова - член на ESC Advocacy Committee и заместник-ректор на МУ - Пловдив, както и проф. Васил Трайков - координатор на Националния план за сърдечносъдово здраве и началник на отделението по Инвазивна Електрофизиология и Кардиостимулация в болница Токуда.

Сред специалните гости беше и настоящият председател на Европейското кардиологично дружество проф. Сесилия Линде.

„За нас е исторически момент да посрещнем едновременно бившия и настоящия председател на Европейското кардиологично дружество. Особено радостно е, че виждаме толкова много млади специалисти, които искат да се развиват в областта на сърдечната недостатъчност. Това е инвестиция в бъдещето на кардиологията и в по-добрата грижа за нашите пациенти“, споделиха проф. Васил Трайков и проф. Мария Токмакова.

„Сред основните цели на този научен форум е още по-успешно да се диагностицира и оцени сърдечната недостатъчност, нейните клинични признаци и симптоми, да се идентифицират съпътстващите заболявания и тяхното значение за допълнителните изследвания, както и да се започнат правилните стратегии за лечение“, заяви проф. Thomas F. Lüscher.

В програмата бе включен широк спектър от теми: от ранното разпознаване и диагностика на сърдечната недостатъчност до съвременните медикаментозни подходи, интервенционалното лечение, медицинските устройства и грижата за пациентите с напреднало заболяване. Много лекции бяха посветени на връзката между сърдечно-съдовите и бъбречните заболявания, предсърдното мъждене, сърдечната амилоидоза и други съпътстващи състояния, изискващи комплексен подход.

Една от основните цели на форума беше знанията да бъдат представени по начин, който да може непосредствено да се приложи в клиничната практика. За тази цел бяха организирани интерактивни обучения с клинични случаи.

Председателят на ДКБ проф. Иван Груев приветства лекторите и гостите на форума. Той определи мастър курса като ключова платформа за укрепване на връзките между българските и международните специалисти.

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