36% от хората у нас одобряват правителството, неодобрението към кабинета на Румен Радев е 41 на сто. Доверието към него е с един процентен пункт повече, отколкото недоверието.
Това показват данните от ново национално проучване на „Маркет ЛИНКС“, представено от социолога Добромир Живков по бТВ.
Изследването е финансирано и реализирано съвместно от bTV и „Маркет ЛИНКС“. Проведено е сред 1005 пълнолетни граждани в периода 14–22 ноември чрез пряко лично интервю и онлайн анкета.
Ако парламентарните избори се проведат сега, „Прогресивна България“ би получила подкрепата на около една трета от гласуващите. ГЕРБ-СДС е втора политическа сила с 12%, следвана от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ с близки резултати – съответно около 10% и 9,4%.
По думите на Живков трите формации са в рамките на статистическата грешка и при евентуален вот могат да разменят позициите си. „Възраждане“ и ДПС са с подкрепа между 4% и 5%, като остават близо до парламентарната бариера.
Проучването отчита и значителен дял на колебаещите се избиратели – 12,3%. Според социолога почти една четвърт от избирателите търсят алтернатива на настоящите политически формации, но засега не я откриват сред парламентарно представените партии.
При политическите лидери няма съществени размествания в общата картина. Отчита се по-сериозен спад в доверието към лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов.
Сред актуалните теми в изследването е и искането на ГЕРБ за оставка на правителството след трагедията на автомагистрала „Тракия“. 60% от анкетираните смятат, че трагедията е била използвана за политически цели. Според Живков този политически ход категорично не печели одобрението на обществото.
По отношение на спора с търговските вериги 53% от българите смятат, че институциите защитават интересите на потребителите. На противоположното мнение са около 20%, според които държавата целенасочено атакува търговските вериги.
Бюджетът остава едно от големите изпитания пред управлението. 60% от анкетираните смятат, че той може да бъде по-щадящ за финансовото състояние на домакинствата и по-добре да защитава доходите им от инфлацията.Следете новините ни в :
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Предлагам като сериозен вестник да не публикувате вече хороскопи и проучвания на маркетингови и социологически агенции.
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24.11 2026 в 09:56
Маркет линкс: 36% от хората у нас одобряват правителството, 41 на сто - не
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