Младите лекари обмислят нови протестни действия заради липсата на трайно решение на проблемите с възнагражденията в здравеопазването.

Предлаганите в проекта за бюджет за догодина стипендии от 350 евро не отговарят на очакванията им и според представителите на младите медици не решават основния проблем - липсата на устойчив механизъм за достойно заплащане на всички работещи в системата.

Това мнение изрази в „Твоят ден” по NOVA NEWS представителят на младите лекари доктор Даниел Кипров.

По думите му проблемът не е толкова в размера на предвидената помощ, колкото в начина, по който тя се предоставя. „Тези стипендии са просто едно парашутно плащане. Дори да кажем, че решават някакви проблеми, те могат да бъдат само стъпка в правилната посока. Но през 2028 г. може и да ги няма. Това е временно решение“, коментира Кипров.

Той подчерта, че исканията на младите лекари са свързани с трайно увеличение на възнагражденията на всички работещи в здравеопазването, включително на специализантите. Според него промените в Наредба № 1 за специализациите също пораждат проблеми, тъй като на практика се замразяват възнагражденията на част от младите медици, чието заплащане досега е било обвързано с механизъм за увеличение.

Доктор Кипров обърна внимание и на факта, че стипендиите не осигуряват всички социални и осигурителни права, които предоставя стандартното трудово възнаграждение. Освен това те не решават проблемите на останалите медицински специалисти, сред които особено сериозен е недостигът на медицински сестри. „Проблемът не е толкова в самия размер, колкото в начина, по който отново се дават тези пари. Няма никакво преструктуриране на заплащането“, посочи той.

И предупреди и за опасността от злоупотреби с допълнителното възнаграждение. По думите му в някои лечебни заведения бонусите са съществена част от доходите на медицинските специалисти и съществува риск те да бъдат намалени, така че реалният ефект от стипендията да бъде неутрализиран.

Като основен механизъм за решаване на проблема доктор Кипров посочи колективния трудов договор, чието изработване се бави. Според него именно той би могъл да осигури по-устойчиви правила за възнагражденията в сектора. „Колективният трудов договор го чакаме още от 2025 г., а действащ такъв все още няма. Именно заради това излязохме на протести, защото процесът се проточва прекалено много“, заяви представителят на младите лекари.

Той заяви, че се обмислят нови протестни действия, ако не бъдат предприети конкретни стъпки за промяна. Според него предоставянето на стипендии само на определена група медицински специалисти може да задълбочи разделението в съсловието и да създаде погрешното впечатление, че проблемите на здравната система са решени. „Създава се впечатлението, че защитаваме само една малка група, а всички останали, които участват в здравеопазването, трябва да се оправят сами“, коментира Кипров.

Следете новините ни в :