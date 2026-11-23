14 души са задържани при спецакция срещу фалшиви ТЕЛК решения, която се провежда в цялата страна. Сред тях има и четирима лекари и петима посредници, съобщи NOVA.

Операцията се провежда в три области - София, Разград и Враца (в района на Мездра).

Едно от местата, на които са извършени проверки, е Първа градска болница в София, където работят две ТЕЛК комисии.

По информация на лекари от лечебното заведение полицейската проверка е започнала около 8 часа сутринта. Тогава служители на полицията са влезли в болницата и са започнали да проверяват документи, съобщи bTV.

Медици от една от комисиите заявиха, че не знаят какви точно документи са били обект на проверката и каква е конкретната причина за операцията.

Проверяваните медици отказаха да дадат подробности за действията на полицията. На въпрос защо се провежда акцията един от тях отговори, че става дума за обикновена рутинна проверка.

Друг заяви, че не знае какво точно са проверявали полицаите, тъй като е от друг състав на ТЕЛК комисията. На въпросите за евентуални задържани медиците не потвърдиха да има такива в лечебното заведение.

Акцията е свързана със съмнения за издаване на фалшиви ТЕЛК решения, чрез които може неправомерно да се получават средства от Националния осигурителен институт (НОИ). Преди повече от месец вътрешният министър Иван Демерджиев и здравният министър Катя Ивкова обявиха, че предстоят полицейски операции, насочени срещу подобни практики.

На фона на съмненията за злоупотреби бяха предложени и промени в начина на работа на ТЕЛК комисиите.

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