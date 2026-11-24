Френски активисти и депутати настояват за забрана на използването на сълзотворен газ при протести заради опасения, че той може да причинява менструални нарушения и други проблеми с репродуктивното здраве. Научна връзка между излагането на веществото и подобни симптоми обаче все още не е доказана, съобщи Ей Би Си.

Исканията идват след студентските демонстрации и протестите срещу високите разходи за живот във Франция, при които полицията използва сълзотворен газ. Впоследствие жени съобщиха за болезнени спазми, необичайно кървене и нарушения в менструалния цикъл.

Организацията „Lacrymos de sang“ („Кървави сълзи“) твърди, че е събрала над 10 000 сигнала за подобни оплаквания.

„Някои хора изпитват леки спазми, но огромен брой ни разказват за спазми, които са много по-силни от обичайните по време на менструация“, заяви основателката на организацията Ева-Луна Толанс.

По думите ѝ някои жени съобщават за обилно кървене, продължаващо дни или дори седмици. Подобни симптоми са регистрирани и при жени след менопауза.

Френският вътрешен министър Лоран Нюнес отхвърли исканията за забрана, като подчерта, че сълзотворният газ е необходим за контрол на тълпите и представлява алтернатива на по-опасни оръжия, пише БГНЕС.

Използваните от френската полиция гранати съдържат веществото CS, което дразни очите, кожата и дихателните пътища.

Научно изследване, проведено след протестите на Black Lives Matter в САЩ през 2020 г., установи „потенциална връзка“ между излагането на сълзотворен газ и неблагоприятните последици за репродуктивното здраве, но не доказа причинно-следствена зависимост.

„Има много теории. В действителност не знаем със стопроцентова сигурност“, заяви изследователката Аша Хасан от Университета на Минесота, призовавайки за допълнителни проучвания.

Френското Министерство на вътрешните работи подчерта, че няма публикувани научни доказателства, че CS причинява менструални нарушения или спонтанни аборти. Ведомството уточни, че повечето ефекти от сълзотворния газ отшумяват в рамките на часове, но не изключи по-продължителни симптоми, засягащи кожата и очите.

Следете новините ни в :