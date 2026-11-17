„Министерството на здравеопазването много хубаво да си прави сметка от кого ще купува ваксини и какъв ще е диалогът с тези, които ни ги дават”, заяви по NOVA News проф. Тодор Кантарджиев в коментар за закъснелите доставки и ваксинации срещу грип у нас.

Експертът разказа, че самият той се е ваксинирал срещу грип заради здравословното си състояние, но е открил ваксина трудно. Той изрази недоволство от недостига на противогрипни ваксини в България и от комуникацията между институциите и фирмите, които ги доставят. По думите му хора пътуват до Гърция, където има по-голям избор от ваксини, а в Турция те се предлагат на по-ниски цени.

Според проф. Кантарджиев ваксинират възрастните хора над 65 години и децата трябва да се ваксинират. За хората над 75 години той препоръча високодозова противогрипна ваксина, която съдържа четири пъти повече грипни антигени.

„Случаите на грип и COVID-19 постепенно ще се увеличават, но към момента няма основания за паника", обясни още бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести. По думите му пикът на грипа се очаква в края на януари и началото на февруари.

Като признак за предстоящо разпространение на грипа той посочи липсата на парагрипни вируси в последните лабораторни изследвания. По думите му вече се наблюдава слабо разпространение на грипния вирус, като сред доказаните случаи преобладава щамът A(H1).

Той призова и за по-строг контрол върху предписването на скъпи антибиотици, които невинаги са най-подходящият избор за лечение. „Изписват се най-скъпите и неефективни антибиотици, докато има антибиотици, които са стари, по-евтини и много ефективни”, заяви проф. Кантарджиев.

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