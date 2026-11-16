Лекар от областната болница в Ямбол е бил пребит от пациент по време на дежурство в Спешното отделение. Инцидентът е станал на 14 ноември, а след нападението медикът е загубил съзнание. Той е приет за лечение в отделението по хирургия с мозъчно сътресение.

Пострадалият лекар д-р Никола Ангелов разказа, че около 21:30 ч. в болницата е бил докаран с линейка мъж със съмнение за счупен крак. Пациентът бил настанен на легло и прегледан. Лекарят обяснил, че е необходимо да бъде направена рентгенова снимка, за да се постави точна диагноза.

„Отидох да си върша други работи, при което след малко чух, че със сестрата на висок тон се карат. Отидох да видя какво става, а тя му казваше да седне на количка, за да го откараме до рентгена“, разказа д-р Ангелов по bTV.

По думите му пациентът настоявал да му кажат какво му има, без да се налага да бъде транспортиран с количка. Лекарят му обяснил, че предвид болките в крака, състоянието, в което е бил намерен, и факта, че е докаран с линейка, е по-безопасно да бъде откаран за изследването с количка, за да не се влоши състоянието му.

След продължителни обяснения д-р Ангелов отново го посъветвал да седне и да отиде на рентген, за да може медицинският екип да му помогне. Казал му и че, ако не е съгласен с предложеното лечение, може да потърси помощ на друго място.

„Той седеше на ръба на едното легло, стана и ме удари първия път, после продължи. Загубил съм съзнание“, разказа лекарят. Той потвърди, че ударите са били в областта на лицето и главата. По думите му досега е имало пререкания с пациенти, но не и нападение с такава тежест.

Директорът на болницата д-р Панайот Диманов осъди поредния случай на агресия срещу медицински специалист и подчерта, че лечебното заведение е единственото в областта, което поема цялата спешна помощ.

Той посочи, че нападението е особено потресаващо, тъй като само три-четири дни по-рано д-р Ангелов е бил част от екипите, оказвали помощ при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

„Беше на работното си място в Спешно отделение, за да помогне на този пациент и на другите, които чакат да спаси човешки живот. Беше жестоко бит, пребит до безсъзнание на работното си място“, заяви д-р Диманов.

По думите му случаите на агресия срещу медицински специалисти в болницата не са единични, а колегите му вече се притесняват да работят в Спешното отделение.

Директорът съобщи, че нападателят е задържан, и призова следствието и прокуратурата да приложат закона и извършителят да понесе отговорност.

„Много моля следствието и прокуратурата да изпълнят законодателството на България и този човек да бъде наказан, защото имаме случаи, когато често няма достатъчно данни. Така жителите на България мислят, че всичко е ненаказуемо и постъпват по този начин“, коментира той.

В болницата има охрана, но тя отговаря за двора и сградите на лечебното заведение. В самото Спешно отделение няма постоянно присъствие на охранители. По думите на д-р Диманов е възможно такава охрана да бъде осигурена в бъдеще.

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