Един от най-тежко пострадалите в катастрофата на магистрала „Тракия“ на 10 ноември медик от Пловдив предстои да бъде изписан днес от бургаската болница "Сърце и Мозък". От шестимата, приети след тежкия инцидент, за лечение остава румънски гражданин, чието състояние също се подобрява.

13 дни в болницата прекара 37-годишният Селахаттин Акча. Във фаталното утро отивал на работа от Пловдив към детската болница "Света Анастасия", където е консултант инфекционист. Помни гъстата мъгла и удара.

Помня болката. Разбрах, че съм ударил, виждам, че колата е изчупена и кърви от горе (показва шев на челото си), оттам влиза в очите ми. Имах здрав крак, ударих два-три пъти вратата, видях, че се отвори. Скочих на земята и оттам до другата лента с рамото. След това около 20–30 минути виждам, че идва една жена– оказва се, че е нашата колежка, тук работи в "Сърце и Мозък", казва се Теодора, сестра, която обработи големите рани, разказа д-р Акча по БНР.

След тежък травматичен шок, множество фрактури и три оперативни интервенции за младия мъже предстои няколко месечна рехабилитация.

В болницата остава пострадалият в катастрофата 62-годишен румънец. След като животозастрашаващото състояние бе овладяно, той е преместен в отделение по гръдна хирургия, където му предстои възстановяване. Д-р Валентин Милев, началник обща "Реанимация" в болницата разказа, че чужденецът е трябвало да бъде поставен в медикаментозна кома за няколко дни, а след стабилизиране на жизнените показатели е бил изведен от нея.

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