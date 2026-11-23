Категорично се разграничаваме от всякакви неправомерни практики и действия, противоречащи на закона и медицинската етика. Това заявиха в позиция от ръководството на Университетска Първа МБАЛ – София по повод специализираната проверка срещу злоупотреби при издаването на ТЕЛК решенията.

От болницата уточняват, че съобщенията за 14 задържани лица се отнасят до проверка, проведена в няколко области на страната, а не единствено до Първа градска болница. При проведените действия на територията на лечебното заведение е проверено едно лице.

Експертните решения се постановяват от членовете на съответната комисия въз основа на медицинската документация и действащите нормативни изисквания. Нито изпълнителният директор, нито ръководството на болницата участват в медицинската преценка и определянето на степента на увреждане или трайно намалена работоспособност. Контролът върху медицинската експертиза се осъществява от нормативно определените компетентни институции, сред които НЕЛК, РЗИ, НОИ и НЗОК, посочват от Първа УМБАЛ.

В позицията се подчертава още, че е недопустимо евентуални неправомерни действия на отделни лица да поставят под съмнение авторитета на лечебното заведение и професионализма на медицинските специалисти, които ежедневно полагат грижи за здравето и живота на пациентите.

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