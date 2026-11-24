Фондация „Една от 8“ стартира „Не само през октомври – здравето на гърдите е важно всеки ден“ – целогодишна информационна кампания, посветена на здравето на гърдите, превенцията и ранната диагностика. Кампанията започна на 2 ноември 2026 г. и ще продължи до октомври 2027 г.

Всяка година през октомври темата за рака на гърдата е навсякъде. С края на месеца розовите панделки се прибират – а с тях често и разговорът за здравето на гърдите и ранната диагностика на рака на гърдата. Но болестта не се съобразява с календара. Ракът на гърдата е най-честото онкологично заболяване при жените в Европейския съюз – през 2022 г. той е бил 27% от всички нови случаи на рак при жени (GLOBOCAN 2022, Международна агенция за изследване на рака към СЗО). Приблизително една от осем жени в България ще бъде диагностицирана с рак на гърдата в някакъв момент от живота си.

„Една от осем не е просто статистика. Една от осем е жена, дъщеря, майка, приятелка“, казва Гергана Богданова, изпълнителен директор на „Една от 8“. „Затова искаме да говорим за здравето на гърдите не само един месец в годината. Когато става въпрос за здраве, достоверната информация навреме може да спаси живот. Всеки месец ще предоставяме информация по определена тема, за да надграждаме знанията на жените. Ще дадем думата и на пациентки, които са преминали през заболяването, за да разкажат своите истории и да мотивират здравите жени да се преглеждат редовно, да им покажат, че през лечението се минава и животът продължава.“

Как работи кампанията

В началото на всеки месец на специалната страница на кампанията ще се публикува нова тема с кратки видеа, в които лекари отговарят на най-честите въпроси, а жени разказват своите истории. Темите проследяват пътя към информирана грижа:

• как да различаваме достоверната информация от митовете;

• как да преглеждаме гърдите си и кои сигнали не бива да пренебрегваме;

• какво трябва да знаем за мамографията и биопсията;

• защо ракът на гърдата днес е лечим;

• рискови фактори – кои можем и кои не можем да контролираме;

• значението на храненето и физическата активност;

• наследствеността и генетичните изследвания;

• как да преодолеем страха от лекарския кабинет;

• как да изградим личен профилактичен план.

Сред специалистите, които участват в кампанията, са медицинският онколог д-р Росица Кръстева и специалистът по образна диагностика д-р Виктор Йорданов, както и психолози от екипа на „Една от 8“.

Първата тема: „Бъди информирана“

Кампанията започна с темата за достоверната информация. Във видеото си Гергана Богданова предлага четири простички въпроса, които всяка жена може да си зададе, преди да повярва на прочетено или чуто: Кой го казва? На какво се базира? Колко е актуално? Кара ли ме тази информация да потърся лекар – или да го избегна?

Във второто видео към темата Яна разказва своята история – диагностицирана е с рак на гърдата в четвърти стадий едва на 23 години. „Бъди информирана. На 23 аз не бях. Затова днес говоря – за да знаеш ти“, казва тя.

В началото на декември предстои втората тема – „Не вярвай в митове за рака“, в която д-р Росица Кръстева, д.м. разглежда някои от най-разпространените заблуди за болестта.

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