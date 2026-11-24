Въпреки напредъка в борбата срещу ХИВ, съкращаването на международното финансиране заплашва да подкопае усилията за справяне с вируса, който продължава да отнема живота на 1600 души всеки ден, предупреди ООН, предаде АФП.

„Светът се доближи до овладяването на пандемията от ХИВ, но промените във финансирането и произтичащите от тях прекъсвания на услугите застрашават този напредък“, посочва Обединената програма на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) в годишния си глобален доклад.

Броят на смъртните случаи, свързани със СПИН, е спаднал до най-ниското си равнище от повече от две десетилетия. Организацията отдава тази тенденция на „широкия обхват и подобреното качество на програмите за лечение и грижи“.

Приблизително 570 000 души по света са загубили живота си вследствие на СПИН през 2025 г., което се равнява на близо 1600 смъртни случая дневно. За сравнение, през 2024 г. броят им е бил 600 000, а през 2010 г. - 1,3 милиона, пише БГНЕС.

Въз основа на данни от 172 държави организацията изчислява, че през миналата година 41 милиона души са живели с ХИВ, като 32,1 милиона от тях са получавали антиретровирусна терапия.

С увеличаването на броя на хората с ХИВ, приемащи антиретровирусни медикаменти, намалява и рискът от предаване на вируса.

По оценки на организацията през 2025 г. с ХИВ са се заразили 1,2 милиона души спрямо 1,3 милиона година по-рано и значително под рекордните 3,5 милиона през 1994 г.

„ХИВ, който някога беше смъртна присъда, се превърна в контролируемо здравословно състояние за милиони хора благодарение на животоспасяващите лекарства срещу вируса“, заявиха от UNAIDS.

Инжекционният медикамент ленакапавир, който се прилага два пъти годишно, както и други разработвани иновативни средства за превенция с продължително действие, „откриват перспективата за предпазване на още милиони хора от заразяване с ХИВ“, посочва организацията.

Следете новините ни в :