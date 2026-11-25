Общонационална стачка е обявена в Гърция днес срещу социалната политика на правителството.
От МВнР предупреждават, че протестът ще засегне транспортните услуги. Стачката ще се отрази и на работата на държавни учреждения, болници и училища, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.
Протестни демонстрации са насрочени в над 60 града на страната.
Федерацията на моряците блокира пристанищата, като днес не се движат и фериботите. Железничарите спряха влаковете. Почасово спира метрото, много полети са отменени.
Основните искания са за увеличаване на заплатите, подобряване на условията на труд и възстановяване на 13-та и 14-та заплата.Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Нищо общо с Донбас: Защо не издържа твърдението, че Турция може да окупира Кърджали?
Автомобилна администрация състави 23 акта при проверки на автобуси
Германският външен министър: Шокиран съм от намесата на Тръмп в Nvidia
Надежда Ганева: Си и Тръмп са големите двама, а Путин ще стои в ъгъла