Общонационална стачка е обявена в Гърция днес срещу социалната политика на правителството.

От МВнР предупреждават, че протестът ще засегне транспортните услуги. Стачката ще се отрази и на работата на държавни учреждения, болници и училища, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Протестни демонстрации са насрочени в над 60 града на страната.

Федерацията на моряците блокира пристанищата, като днес не се движат и фериботите. Железничарите спряха влаковете. Почасово спира метрото, много полети са отменени.

Основните искания са за увеличаване на заплатите, подобряване на условията на труд и възстановяване на 13-та и 14-та заплата.

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