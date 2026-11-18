Кампанията на Европейската комисия срещу антимикробната резистентност (АМР) използва популярността на Fortnite, за да научи младите хора как да спрат разпространението на резистентните бактерии. Класацията в предизвикателството „Only Up: Beat the Bug" приключва днес в полунощ централноевропейско време. Дотогава геймърите имат възможност да спечелят V-Bucks и да научат повече за тази смъртоносна и нарастваща заплаха за здравето и икономиката ни.

Сериозен риск за здравето в световен мащаб

Само в Европа АМР е причина за повече от 35 000 смъртни случая всяка година, а 4,3 милиона пациенти се заразяват с поне една вътреболнична инфекция при престоя им в болнично заведение.[1] При една от всеки три такива инфекции се срещат бактерии, които не се повлияват от първоначално избрания антибиотик. Антибиотиците действат само срещу бактерии, а не срещу вирусите, които причиняват настинка и грип. Използването им без необходимост допринася за разпространението на резистентни бактерии, което затруднява лечението на инфекциите. Въпреки че в ЕС се забелязва известно намаляване на употребата на антибиотици, Съюзът няма да успее да постигне целта си за намаляване на употребата им с 20% до 2030 г.

Силата на игрите за разпространението на знания

Европейската комисия стартира кампания за борба с АМР чрез повишаване на осведомеността и насърчаване на отговорното използване на антибиотици. Първият етап е насочен към младите хора чрез играта Fortnite — „Only Up: Beat the Bug". Втората част, която е предвидено да стартира е началото на 2027 г., включва нов портал с пет интерактивни сценария, които разглеждат значението на антибиотиците в ежедневието и показват връзките между хората, животните и околната среда (т.нар. подход „Едно здраве").

„Антимикробната резистентност представлява сериозна заплаха за здравето в ЕС[2]", заяви Сандра Галина, генерален директор на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните" на Европейската комисия. „Ето защо Комисията работи съвместно с държавите членки за повишаване на осведомеността относно тази заплаха и за насърчаване на отговорното използване на антибиотиците. Кампанията „Beat the Bug" и новият портал са чудесен начин да се обърне внимание както на проблема, така и на превантивните мерки, които всички ние можем да предприемем в ежедневието си, за да ограничим разпространението на резистентните бактерии."

От 9 октомври 2026 г. чакат да бъдат спечелени над 500 000 V-Bucks в играта „Beat the Bug". Остават по-малко от 24 часа, за да бъдат спечелени последните награди, тъй като класацията ще бъде затворена в края на тазгодишния Европейски ден на осведомеността относно антибиотиците. Играйте играта и се присъединете към общността в Discord, за да имате шанс да спечелите награди!

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