Нова апаратура за подпомагане на дишането на новородени получи отделението по неонатология в Силистренската болница. Респираторът е дарение от фондация "Капачки за бъдеще“, която повече от девет години подкрепя родилни, неонатологични и педиатрични отделения в страната, съобщи БНР.

Новият респиратор в силистренската неонатология е предназначен за неинвазивно дихателно подпомагане на новородени, които се нуждаят от продължителна кислородна терапия.

"Точно този апарат, който днес получихме, е точно такъв – неинвазивен. Това е един от най-щадящите режими“, каза д-р Румяна Манева, завеждащ отделението по неонатология.

По думите на д-р Манева, въпреки намаляващия брой раждания, делът на недоносените и новородените с ниско тегло остава значителен. В Силистренско той е около 10–12 процента. От началото на годината през отделението са преминали приблизително 130 деца, сред които и новородени, приети от други лечебни заведения или след изписване, когато се налага допълнителна медицинска грижа.

Основателят на фондацията "Капачки за бъдеще“ Лазар Радков посочи, че до момента са подпомогнали повече от 40 болници в България:

"Благодарение на кампанията вече няма болница, в която най-новият кувьоз да е от миналия век. Все повече българи се обръщат към доброволчеството. Все повече нашите сънародници осъзнават, че ако искаме нещо да се промени, ние сме тези, които трябва да направим нещо по въпроса.“

Въпреки постигнатото, местните организатори на кампанията в Силистра обясниха, че годишно тук се събират около тон капачки, но няма достатъчно доброволци.

Освен медицинската техника за болницата, фондацията днес дари и подвижен автоматичен дефибрилатор на Езиковата гимназия "Пейо Яворов“ в града. Още шест учебни заведения в областта са включени в списъка на кампанията за осигуряване на животоспасяваща апаратура.

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