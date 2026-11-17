Ръст на вирусните инфекции отчита Националния център по заразни и паразитни болести. Само за последната седмица случаите на остри респираторни заболявания са около 2600 спрямо 1600 през предходната. Заболеваемостта се е увеличила от 48 на 75 на 10 000 души. От какво точно боледуват голяма част от хората в момента, настъпва ли грипът, кои са симптомите, които трябва да ни отведат при лекар обсъждаме с д-р Жулиде Касабоглу, специалист по УНГ болести в УМБАЛ "Царица Йоана - ИСУЛ".

Д-р Касабоглу, по данни на здравните власти, само за седмица респираторните заболявания у нас са нараснали с близо 57%. Усещате ли този ръст и в УНГ кабинетите на ИСУЛ? Има ли опасност ситуацията да се усложни още преди официалното начало на грипния сезон?

Определено сме в период на засилена циркулация на респираторни вируси. В ежедневната си практика през последните две седмици се срещам с много пациенти с остри инфекции на горните дихателни пътища, като немалка част от тях търсят помощ заради продължителни симптоми или притеснения от усложнения. Това, което ми прави впечатление, е, че много от тях се оплакват от сходни симптоми - болки в гърлото, хрема и кашлица. След няколко дни се чувстват по-добре, но понякога оплакванията се задържат или се появяват нови симптоми.

Важно е да уточним, че става дума за риновируси, а не за грипна епидемия, от която все още сме далече. Нормално е да има повишаване на заболеваемостта, тъй като през есента циркулират различни вируси, включително риновируси, аденовируси и други респираторни причинители. Не бих искала да създаваме излишно притеснение сред хората, но трябва да бъдем внимателни. С увеличаването на броя на инфекциите закономерно може да се увеличи и броят на пациентите, които развиват усложнения. Особено важно е да не подценяваме симптомите при малките деца, възрастните хора и пациентите с хронични заболявания.

Кои са най-честите оплаквания, с които хората търсят помощ?

През последните две седмици през кабинета ми са преминали поне сто човека, които се оплакват от много силни болки в гърлото, хрема и кашлица. При част от тях впоследствие се появява и промяна в гласа - той става дрезгав, пресипнал, а понякога почти изчезва.

Това, което ми прави впечатление, е, че при много от пациентите оплакванията се развиват постепенно. Първоначално започват със силна болка в гърлото, след това се появяват хрема и кашлица, а няколко дни по-късно и пресипналост. Обикновено пациентите се притесняват най-много от болката в гърлото и смятат, че щом е толкова силна, непременно имат бактериална инфекция и се нуждаят от антибиотик. Всъщност и вирусните инфекции могат да протичат с доста изразена болка в гърлото

Другото, което бих искала да подчертая, е, че промяната в гласа не трябва да се подценява, особено ако се задържа по-дълго. В повечето случаи става дума за остър вирусен ларингит, който преминава с подходящи грижи, но при продължителна пресипналост е важно да се направи преглед при специалист.

Какво е по-различното при риновирусните инфекции тази есен? По-тежко ли протичат, в сравнение с миналата година, или просто броят на заразените е по-голям?

Риновирусите са добре познати причинители на обикновената настинка и всяка година са сред основните вируси, които циркулират през есенно-зимния сезон.

Не бих казала, че имаме достатъчно данни, за да твърдим, че тази година риновирусите са по-агресивни. По-скоро впечатлението за по-тежко протичане може да се дължи на по-големия брой заболели, на едновременното разпространение на различни вируси и на наслагване на инфекции. Интересното при риновирусите е, че макар обикновено да причиняват леко заболяване, те могат да предизвикат доста изразено възпаление на носната лигавица. Това нарушава нормалното очистване на секретите и вентилацията на околоносните кухини и средното ухо. Затова понякога пациентът вече няма температура и се чувства сравнително добре, но продължава да има запушен нос, кашлица или заглъхване на ушите. Винаги обяснявам, че продължителните симптоми невинаги означават продължаваща активна инфекция. Възпалението на лигавицата може да се задържи и след като организмът вече се е преборил с вируса.

Кои възрастови групи са най-засегнати?

Респираторните инфекции засягат всички възрасти, но най-често боледуват децата, особено тези, които посещават детски градини и училища. При тях контактите са много интензивни, а имунната система все още изгражда своя опит с различните вируси. От УНГ гледна точка децата са особено уязвими към възпаления на средното ухо. Това се дължи и на анатомичните особености на Евстахиевата тръба, която при малките деца е по-къса, по-хоризонтално разположена и улеснява разпространението на възпалението от носоглътката към средното ухо. При възрастните по-често срещаме продължителни оплаквания от носа, околоносните кухини и гърлото. Разбира се, особено внимание изискват възрастните хора и пациентите с хронични заболявания, защото при тях една респираторна инфекция може да протече по-тежко и да доведе до влошаване на общото състояние.

Кои са най-честите усложнения, които наблюдавате?

И при възрастните, и при децата - остър среден отит. Родителите често разказват, че детето е имало хрема няколко дни, след което внезапно се появява силна болка в ухото, понякога придружена от температура. Възрастните понякога развиват и синуит вследствие на прекараната вирусна инфекция.

Може ли една на пръв поглед безобидна хрема да доведе до сериозно възпаление, което изисква болнично лечение?

Да, възможно е, макар че в огромната част от случаите обикновената хрема преминава без сериозни последствия. Носът и околоносните кухини са свързана система. Когато при вирусна инфекция лигавицата се възпали и оттече, естественият дренаж на синусите може да се наруши. Това създава условия за задържане на секрети и в определени случаи за развитие на вторична бактериална инфекция.

При малка част от пациентите възпалението може да се разпространи извън околоносните кухини и да засегне структури в съседство, вкл. вътречерепни усложнения, които, за щастие са много редки. При пациенти, при които обичайната хрема е последвана от силна едностранна болка, оток около окото или рязко влошаване на общото състояние, винаги трябва да се търси консултация със специалист. Разбира се, това не означава хората да хукват на лекар за всяка настинка, а по-скоро да се наблюдават и ако видят, че симптомите се отклоняват от обичайните или пък се задълбочават, да не отлагат прегледа при УНГ специалист.

Кои симптоми са сигнал, че пациентът не бива повече да се самолекува, а трябва да потърси УНГ специалист?

На първо място бих посочила симптомите, които продължават повече от десет дни без подобрение, както и случаите, при които пациентът първоначално се подобрява, а след това отново се влошава. Силната едностранна лицева болка, високата температура, изразената болка в ухото, появата на ушен секрет или внезапното намаление на слуха също са причина да се потърси медицинска помощ. Внезапната загуба на слуха изисква спешна оценка.

Особено тревожни са отокът около окото, двойното виждане, зрителните нарушения, силното необичайно главоболие, затрудненото дишане или нарушението в съзнанието. При подобни симптоми не трябва да се изчаква, а да се потърси спешна медицинска помощ.

Бих добавила и продължителната промяна в гласа. Ако пресипналостта не отзвучава или се задържа няколко седмици, е важно да се направи преглед на ларинкса, вместо автоматично да се приема, че причината е прекарана настинка. Често казвам на пациентите, че не е важно само колко дни са болни, а как се променят симптомите им. Понякога именно тази промяна ни дава най-ценната информация.

Допускат ли пациентите грешки при лечението? Продължава ли практиката да се приемат антибиотици без доказана бактериална инфекция?

За съжаление, да. Една от най-честите грешки остава приемът на антибиотик още при първите симптоми на настинка или при силна болка в гърлото. В практиката си нерядко срещам пациенти, които, идвайки на преглед при мен, вече са започнали антибиотична терапия по собствена преценка, понякога с медикамент, останал от предишно заболяване.

Важно е да се знае, че антибиотиците не действат срещу вируси! При вирусна инфекция те няма да ускорят оздравяването, но могат да доведат до нежелани реакции и да допринесат за развитието на антимикробна резистентност.

Друг често срещан мит е, че жълтият или зеленият носен секрет задължително означава бактериална инфекция. Всъщност цветът на секрета сам по себе си не е достатъчен критерий за назначаване на антибиотик.

Наблюдавам и друга грешка — прекомерната употреба на капки и спрейове за отпушване на носа. При продължително приложение те могат да предизвикат медикаментозен ринит и пациентът да попадне в порочен кръг, при който използва все повече медикамент, а носното дишане става все по-затруднено. За мен доброто лечение не означава непременно повече лекарства. Означава да изберем правилната терапия за конкретния пациент и да знаем кога медикаментът действително е необходим.

Притеснява ли ви, че, заради забавянето в доставката на противогрипни ваксини тази година, част от пациентите може да посрещнат грипния сезон без ваксинална защита? Колко време след поставянето на ваксината се изгражда защита и има ли смисъл човек да се ваксинира в края на ноември, началото на декември?

Разбира се, всяко забавяне, което ограничава навременния достъп до противогрипна ваксинация, е притеснително, особено за хората от рисковите групи. Въпреки това бих посъветвала хората да не се отказват от ваксинация, само защото са пропуснали най-подходящия момент. По-добре е да изградим защита по-късно, отколкото да останем без нея през целия сезон.

Обикновено са необходими около две седмици след поставянето на противогрипната ваксина, за да се изгради оптимален имунен отговор. Най-добрият вариант, разбира се, е ваксинацията да се извърши преди началото на активната циркулация на грипните вируси. Но това не означава, че в края на ноември или началото на декември вече е късно.

Ако грипните вируси продължават да циркулират, ваксинацията има смисъл и на по-късен етап от сезона, особено за възрастните хора и пациентите с хронични заболявания.

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