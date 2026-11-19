Днес в района на Черно море беше отбелязан особено интензивен ден на въздушна активност на НАТО и съюзниците, като по Източния фланг действаха средства за наблюдение, въздушно ранно предупреждение и въздушно презареждане.

Идентифицирани са италиански, френски, британски, американски и турски самолети. Тази активност подчертава непрекъснатото значение на Черно море като оперативна зона за наблюдение, съобщава специализираната онлайн платформа за проследяване на военна авиация Itamilradar.

Сред самолетите, идентифицирани днес, беше Gulfstream E.550 CAEW на италианските въздушни сили (рег. MM62303 – c/s IAM1495), опериращ над западната част на Черноморския регион. Самолетът е оборудван с модерни системи за въздушно ранно предупреждение и контрол, осигуряващи възможности за наблюдение и командване на далечно разстояние.

Френската въздушна активност включваше самолет „Beechcraft 350ER ALSR Vador“ (рег. F-RACG – c/s CHAMAN26) – платформа за разузнаване и наблюдение, която също беше забелязана да оперира в региона през последните дни.

Над Черно море беше активен и безпилотен летателен апарат Northrop Grumman RQ-4D Phoenix на НАТО (рег. MM-AV-SA0015 – c/s MAGMA10). Този високолетящ безпилотен летателен апарат осигурява възможности за събиране на разузнавателна информация, наблюдение и разузнаване на широка територия, което позволява на НАТО да наблюдава обширни райони, без да излага екипажа на оперативни рискове.

Американското присъствие включваше самолет „Боинг P-8A Посейдон“ на Военноморските сили на САЩ – още един ключов ресурс за морско наблюдение.

Турция също се включи с „Боинг E-7T“ (рег. 13-004 – c/s HVK42) – платформа за въздушно ранно предупреждение, използвана от турските ВВС.

Днес дейностите по въздушно зареждане бяха особено значителни, като бяха проследени три самолета-цистерни, опериращи в региона:

„Airbus KC3 Voyager“ на Кралските въздушни сили (рег. ZZ333 – c/s RRR9910).

„Airbus A330 MRTT“ на НАТО (рег. 046 – c/s MMF90).

„Airbus A330 MRTT“ на френските въздушни сили (рег. 046 – c/s FAF4097).

Траекториите им обхващаха райони над Румъния и западната част на Черноморския регион, подпомагайки по-широките въздушни операции, провеждани по Източния фланг на НАТО.

Следете новините ни в :