В разпределението на средствата в проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) управляващите отстъпват от заявените намерения за реформи в сектора. Под това мнение се обединиха представителите на опозиционните партии и коалиции в Комисията по бюджета по време на първото четене на законопроекта.

На критика бяха подложени забавянето на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от "Прогресивна България", който предвижда частните лечебни заведения да обявяват обществени поръчки, недостатъчният ръст на средствата за превенция и профилактика, липсата на устойчив механизъм за индексиране на заплатите на специализантите и контрола върху разходите в системата.

Здравният министър Катя Ивкова припомни, че в бюджета на МЗ са предвидени 30 млн. евро за стипендии на специализантите по медицина, здравни грижи, дентална медици и фармация, но беше репликирана от Асен Василев от "Продължаваме промяната", че няма регламент, който да гарантира, че тези средства ще бъдат изплащани и през следваща година, както и че ще бъдат индексирани. В отговор здравният министър съобщи, че средствата ще се разпределят по национална програма и ще се разплащат от университетите. По думите ѝ програмата ще бъде представена след като бъде одобрен бюджетът за 2027 г. Според депутата от "Демократична България" Мартин Димитров това трябва да се случи преди окончателното му приемане.

За да се изясни ситуацията – казвате, че сте предвидили програма, за която няма законова база в момента. 30-те млн. евро са недостатъчни. Освен това програмата ви явно не включва медицинските сестри, които не специализират в момента, както и лекарите, взели специалност. В промените на Бюджет 2026г., който не беше приет, имаше ясен регламент за минимални нива на заплащане на медицинска сестра и лекар, припомни Василев и допълни - Хората остават на старото си заплащане, без гарантирани минимални нива на заплатите, без да се реши недостигът на медицински сестри в системата, без текстовете за ограничаване на бордовете и директорите на болници, без нито един контролен механизъм и почти еднакво увеличение на всички пера, нищо в повече за превенция и профилактика. Парите пак отиват при болниците както беше досега, изтъкна той.

Мартин Димитров поиска гаранции, че промените в Закона за обществените поръчки ще бъдат приети до края на годината и изрази недоумение от забавянето на законопроект, който има подкрепата на опозицията.

Липсата на средства за повишаване на възнагражденията на лекари и сестри в болничната помощ изтъкна и Георги Георгиев от "Възраждане". "Бюджетът на Касата расте, пациентите доплащат около 40%, а лечението не става по-добро. Докога ще финансираме частните болници със средства от НЗОК? Да си отворят здравни каси и гражданите да се осигуряват при тях", предложи Георгиев.

Колегата му Димо Дренчев припомни, че все още няма контролен механизъм срещу фалшивите хоспитализации и обърна внимание върху диспропорция от последните години - населението намалява, но медицинските специалисти на глава от население се увеличават. "Ако не се справите с контрола върху системата, след 6 месеца на вашето място ще бъде някой друг", предупреди Дренчев в реплика към Ивкова.

В отговор на депутатските въпроси здравният министър заяви, че средствата за профилактика са увеличени с над 20%. Тя съобщи, че вече има конкретни стъпки за контрол върху разходите в системата в реално време. Надгражда се мобилното приложение еЗдраве. Улесняват се дигиталните проверки в системата за цялата страна.

От опозицията репликираха, че въпросните 20% са сумарни за първична, специализирана извънболнична, дентална помощ и за медико-диагностични дейности, което не е достатъчно. ОТ ПБ признаха, че ръстът на тези средства е бавен, но ще вървят в тази посока и в планирането на следващите бюджети.

Венко Сабрутев от ПП поиска гаранции, че няма да има недостиг на инсулинови помпи и системи за мониторинг на кръвната захар за диабетиците. В отговор на управителят на НЗОК Владимир Даскалов заяви, че средствата са осигурени.

Даскалов реши да обясни, че НЗОК не изплаща заплати, а преразпределя обществен ресурс по секторите в системата, с които е в договорни отношения. Асен Василев репликира, че фондът плаща заплати по две пера и за целта са предвидени по 18 млн. и 400 000 евро - целеви месечни средства за осигуряване на медицински, дентален и аптечен достъп в отдалечени и труднодостъпни райони.

В отговор на критиките, че няма решение за гарантиране на минимални нива на заплати за работещите в лечебните заведения, министър Ивкова съобщи, че в момента се водят преговори за подписване на Колективен трудов договор между синдикати и работодатели.

С 12 гласа "за" и 11 "против" законопроектът бе приет на първо гласуване в бюджетната комисия.

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