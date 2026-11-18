Съединените щати загубиха статута си на държава, елиминирала морбили, след като вирусът е циркулирал непрекъснато повече от година. Решението беше обявено на 17 ноември от Панамериканската здравна организация (ПАЗО), част от Световната здравна организация (СЗО), съобщи Ен Би Си Нюз.

„Загубата на статута на страна, елиминирала морбили, има по-широки последици от загубата на едно здравно признание. Това означава, че вирусът е циркулирал продължително време, излагайки семействата и общностите на риск от предотвратимо заболяване, хоспитализация и смърт“, заяви директорът на ПАЗО д-р Жарбас Барбоса.

САЩ получиха този статут през 2000 г., но сега морбили отново е ендемично заболяване в страната.

През 2026 г. са регистрирани над 5400 случая - повече от два пъти над миналогодишния брой и най-високото равнище от 1991 г. насам. Десет души са починали, включително най-малко четири бебета, които са били твърде малки, за да бъдат ваксинирани, пише БГНЕС.

Основен фактор за завръщането на заболяването е спадът на имунизациите. През учебната 2025-2026 г. срещу морбили са били ваксинирани 92% от децата в детските градини спрямо 95% през 2019-2020 г. Именно 95% е необходимият праг за предотвратяване на епидемични взривове.

Данни на Ен Би Си Нюз показват, че 75% от американските окръзи и административни райони, за които има информация, са под този праг.

„Съединените щати имат изключително сериозен проблем с морбили. През последните 18 месеца имахме повече случаи, отколкото през предходните 25 години, взети заедно“, заяви професорът по обществено здраве Ноел Брюър от Университета на Северна Каролина.

Морбили е сред най-заразните вирусни заболявания. Един инфектиран може да зарази девет от всеки десет души в непосредствена близост, а вирусът може да остане във въздуха до два часа. При неваксинираните заболяването може да доведе до тежки усложнения, включително пневмония и мозъчен оток.

Американските здравни власти обявиха, че ще насърчават ваксинацията срещу морбили, паротит и рубеола (MMR), ще разширят достъпа до имунизации и ще подобрят обмена на данни. През октомври са отпуснати допълнителни 100 милиона долара за борба с епидемиите.

Междувременно специалисти предупреждават, че публични изказвания, поставящи под съмнение безопасността на ваксините, подкопават доверието в имунизациите. Здравният министър Робърт Ф. Кенеди-младши многократно е оспорвал тяхната безопасност и ефективност, а президентът Доналд Тръмп през август невярно предположи, че комбинираната ваксина може да бъде „доста смъртоносна“.

Освен САЩ, Мексико и Боливия също са загубили статута си на държави, елиминирали морбили. Миналата година същото се случи и с Канада след епидемия с над 5000 случая.

Експертите предупреждават, че на САЩ може да са необходими години, за да възстановят статута си.

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