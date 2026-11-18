В седмицата за борба с антимикробната резистентност (18-25 ноември), Българската Асоциация на търговците на едро и дребно с лекарства (БАТЕДЛ) и Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРПТЛ) се присъединиха към кампанията на БА "Единно здраве" (БАЕЗ) за рационална антибиотична употреба.

Според данните на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) всяка година над 35 000 души в ЕС умират от инфекции, причинени от микроорганизми, които са резистентни към съществуващите лекарства.

Тази смъртност е сравнима с жертвите от грип, ХИВ и туберкулоза взети заедно. Поне 4.3 милиона са и пациенти в ЕС, които ежегодно стават жертва поне на една инфекция, свързана с медицинското обслужване (ИСМО) по време на престоя си в болница, а един от всеки три микроорганизми, причинили подобна инфекция, е резистентен на определени антибиотици. Безспорно болниците са изключително важни в ограничаването на ИСМО и оттам на антимикробна резистентност (АМР). Рационалната антибиотична употреба обаче е ключова за извънболничната помощ, където се осъществява 90% от консумацията на тези лекарства.

Предприемането на мерки за повишаване информираността за рационална употреба на антибиотици сред населението е една и от основните препоръки на СЗО и ECDC в борбата с антимикробната резистентност. Затова БА "Единно здраве" създаде информационна листовка за популяризиране сред населението на основните правила за прием на тези лекарства, която бе валидирана и чрез EU-JAMRAI.

В разпространението й вече се включи Българският фармацевтичен съюз, а сега се присъединяват Българската асоциация на търговците на едро и дребно с лекарства, както и Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства. По този начин листовката ще стигне до много голяма част от аптеките в страната, а оттам и до пациентите.

Рационалната антибиотичина употреба е важна за здравето на всеки един човек. Неправилната употреба на тези лекарства може да доведе до нежелани последици в краткосрочен план. По-важно обаче е, че в дългосрочен план тя може да лиши пациентите от възможността да получат медицинска помощ, когато наистина имат нужда от нея. Причината за това е, че заради неправилната консумация на антибиотици, бактериите стават устойчиви на въздействието им, което понякога води и до фатален изход за болните. Затова е важно да се знае кога и как трябва да се вземат антибиотици, ето някои основни правила, които са залегнали и в информационната листовка:

- свърхупотребата на антибиотици увеличава риска от възникване на АМР;

- антибиотиците трябва да се вземат само при нужда и по лекарско предписание;

- антибиотиците не действат при вирусни инфекции, като грип и КОВИД, а само при бактериални;

- антибиотиците трябва да се набавят само от аптека и то срещу рецепта;

- антибиотиците трябва да се пият по начина, по който е указал лекуващия лекар, до приключване на предписаното количество.

Още информация за антибиотиците, защо са важни, как да ги запазим, така че да продължат да работят, може да прочете в листовката. Тя е направена и се разпространява напълно безвъзмездно, с единствената цел да помогне за популяризиране на рационалната антибиотичина употреба сред населението, като може да се използва свободно от всеки желаещ. Пълното съдържание на информационната листовка "Антибиотиците на са бонбони" може да намерите тук -

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