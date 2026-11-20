От днес Airbnb въвежда нови правила за задълженията, които домакините могат да изискват от гостите си преди напускане. Тези задължения включват миене на чаши и чинии, сваляне на използваните чаршафи и изхвърляне на боклука. Промените имат за цел да опростят изискванията за напускане и да направят обявите на платформата по-привлекателни за клиентите.

Съгласно новите правила, домакините могат да избират от седем стандартни правила за жилището, обхващащи въпроси като нощувки на странични гости, домашни любимци и пушене. Могат да поставят и допълнителни условия, но не и да изискват гостите да си измият съдовете, да си изнесат боклука или да избягват да ползват комунални услуги като отопление, климатик и топла вода.

Компанията е започнала да преглежда обявите и ще се свърже с домакините, които трябва да направят промени.

Тези обяви, които не премахнат непривичните изисквания, ще трябва да бъдат обозначени допълнително с предупреждение като "Включва задължение за почистване".

Компанията твърди, че дългите списъци с изисквания към гостите могат да обезкуражат потенциалните гости от резервации и че по-ясните и по-последователни правила ще направят обявите по-привлекателни.

Промените предизвикаха смесени реакции у собствениците на имоти, някои от които предупреждават, че разходите за допълнително почистване в крайна сметка могат да бъдат прехвърлени върху гостите.

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