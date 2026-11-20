Експлозия е била чута днес край полското село Щмиелек, близо до границата с Украйна.
Взривът е записан от охранителни камери. Военните потвърдиха инцидента.
Разследват се две евентуални нарушения на въздушното пространство на страната.
Взривът е станал рано тази сутрин, около 6:30 ч.. По същото време Русия провеждаше масирана атака с дронове и ракети над Украйна.
Жители на Люблин съобщиха, че са чули сирени за въздушна тревога, а видеоклипове на предупрежденията се разпространяват в социалните мрежи, предаде NEXTA.
Полските противовъздушни сили бяха поставени в повишена готовност, а летището в Жешов временно преустанови полетите.
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