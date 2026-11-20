Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че парламентарната му група "ще участва във всички гласувания" на кандидатите за парламентарната квота на Висшия съдебен съвет (ВСС), като част от депутатите му ще гласуват "шарено". По думите му, има между 12 и 14 кандидати, които заслужават подкрепа, но не посочи имената им.

"Защото слушах тези, от новата сглобка, какво говорят ПП-ДБ с уж проруската партия, проруското правителство, проруския премиер, проруския президент, така че ще участваме във всички гласове, ще подкрепим всички професионалисти", каза Борисов в кулоарите на парламента.

Борисов посочи, че четиримата представители на ГЕРБ в правната комисия са запознали парламентарната група с представянето на кандидатите. Той подчерта, че сред номинираните има хора, които не са били партийни функционери или министри, и даде за пример Янкулов, когото лично уважава.

Борисов разкри, че депутатът Тома Биков категорично няма да подкрепи кандидатурата на Емил Дечев заради "домашното насилие".

"С радост ще гласуваме този Висш съдебен съвет да си отиде. Само че ще бъде заменен с нова сглобка, само че думата "сглобка" няма да се използва от Радев, защото тя ще е между ПБ, ПП-ДБ и всички останали", коментира Борисов.

Той категорично отрече представители на ГЕРБ да са участвали в договорки около избора.

В отговор на въпрос дали "разсъждава като плоскоземец" заради вчерашното изказване на премиера Румен Радев, Борисов отвърна с ирония, наричайки го "кръглоземец".

"Кръглоземеца (бел.ред. Румен Радев), когато отиде да се фука с някаква система се изложи. И този кръглоземец, много умен, много знаещ, който миналата седмица в министерски съвет започна с това, че няма да се оправдават, а вече ще се захванат да работят. И оттогава всеки ден се оправдава. Ся Борисов купил най-хубавите хеликоптери Кугър, купил най-хубавите хеликоптери Пантери, най-хубавите самолети Спартани, купил най-хубавите F-16, ама не им купил огледалото за обратно виждане. Па купете и вие нещо, да направите нещо за тази държава", пошегува се Борисов.

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